Ν. Φαραντούρης: «Δεν είναι καλά τα πράγματα, πρέπει να αλλάξουμε ρότα» Τι σημείωσε για τα ενεργειακά και τις αγροτικές επιδοτήσεις (video)

«Καλοδεχούμενο το επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά να δούμε κάτι χειροπιαστό» σημείωσε ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης αναφορικά με τις προσδοκίες που υπάρχουν μετά και τις συμφωνίες που έτρεξαν την περασμένη εβδομάδα, τονίζοντας παράλληλα πως επειδή στη χώρα μας έχουμε ακούσει αρκετές φορές πολλά πράγματα «δεν θα πρέπει να φθάσουμε σε ένα σημείο που να θυμίζει την ιστορία το βοσκό με το λύκο», όπως συμπλήρωσε σχηματικά. Ο Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου με ιδιαίτερη γνώση στα ενεργειακά θέματα αξιολόγησε τα νέα δεδομένα για τις συζητήσεις εξορύξεων στο βόρειο Ιόνιο με το μνημόνιο συναντίληψης αναφέροντας πως «δεν υπάρχει κάποια απόφαση, ούτε κάποια νομικά δεσμεVIDEO)υτικά κείμενα για την επόμενη φάση. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον», για να θυμίσει εδώ τα όσα είχαν γίνει με τις εταιρείες να… φεύγουν και να έρχονται στο παρελθόν ελέω των δικών μας πολιτικών επιλογών. «Γιατί να ξέρετε το να λέμε… βρήκαμε πετρέλαιο, κόβουμε κορδέλα, γίναμε κόμβος είναι εύκολο. Από εκεί και πέρα το έχουμε ακούσει πολλές φορές και θυμίζει η ιστορία τον βοσκό και τον λύκο». Ο κ. Φαραντούρης πρόσθεσε πως το δεύτερο ζήτημα είναι σε τι τιμή «θα κλειδώσουν αυτές οι συμφωνίες υγροποιημένου φυσικού αερίου και αν θα ωφελήσουν την ελληνική αγορά…», συμπληρώνοντας ως τρίτο σημείο πως «δεν πρέπει να είμαστε μόνο μεταπράτες της ιστορίας. Δηλαδή να μην παίρνουμε και να μεταφέρουμε αέριο για τρίτους. Ενώ στην πραγματικότητα η ελληνική αγορά συνεχίζει να έχει υψηλές τιμές και μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση». Εδώ ο Ευρωβουλευτής και ως μέλος της αρμόδιας Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας πρόσθεσε πως «δεν μου αρέσουν οι άκαιροι πανηγυρισμοί και οι μεγάλες κουβέντες χωρίς αντίκρισμα. Περιμένω λοιπόν σε πρακτικό αντίκτυπο αποτύπωμα για την τσέπη μας και για την ασφάλεια της χώρας όλα αυτά τα πράγματα».

Ο Ευρωβουλευτής ακολούθως αναφέρθηκε στην σημασία του κάθετου διαδρόμου και τις επιλογές που κάνουμε υπογραμμίζοντας πως «…μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στο παρελθόν», μιλώντας για το 2013-2014 και αναλύοντας τα όσα ενεργοποιηθεί ως projects και καταλήγοντας στην υπόθεση του καλωδίου που συνδυάζεται και με την συνάντηση που είχαν σήμερα Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης. «Η Ε.Ε. το στηρίζει με τεράστια ποσά και… αντί η Ελληνική Κυβέρνηση να έχει στα χέρια της και την απάντηση που μου έδωσε ο Αρμόδιος Επίτροπος που… είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει ολόθερμα αυτό το πρότζεκτ και παροτρύνει την Ελλάδα να προχωρήσει και ότι θα είναι εδώ να στηρίξει με όλες τις δυνάμεις της (σ.σ. σε οποιαδήποτε κίνηση της Τουρκίας), να έχει την απάντηση αυτή στο οπλοστάσιο και να πάει σε όλα τα φόρα, φαίνεται ότι διστάζει».

Σε ότι έχει να κάνει με τα αγροτικά ζητήματα ο κ. Φαραντούρης ανέφερε πως «όλη η κατάντια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κάνει τεράστια ζημιά στο κύρος της χώρας» και πως σε ότι έχει να κάνει με τις χρηματοδοτήσεις «ότι τα χρήματα έχουν δοθεί στην ελληνική κυβέρνηση απλά η ελληνική κυβέρνηση δεν τα δίνει στους αγρότες. Και με ρώτησε κάποιος συνάδελφος καλό συνάδελφος από την συμπολίτευση από την κυβέρνηση, βουλευτής σήμερα το πρωί μα καλά, δεν θέλει να τα δώσει η ελληνική κυβέρνηση στους αγρότες; η απάντηση είναι, δεν ξέρω αν θέλει το πιθανότερο είναι ότι δεν μπορεί». Ο Ευρωβουλευτής ανέφερε ακολούθως το σκηνικό «με το τεράστιο αλαλούμ που έχει προκληθεί με το να μπει ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάτω από την εφορία», ωστόσο εξέφρασε την ανησυχία του για τις προωθούμενες αλλαγές-περικοπές στην ΚΑΠ. «Μπαίνουμε στην Ολομέλεια στις αρμόδιες επιτροπές δίνουμε μάχη για να διατηρηθούν οι χρηματοδοτήσεις στην πατρίδα μας και ταυτόχρονα προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα, μας δίνουν τα χρήματα και τα χρήματα πάνε σε Φεράρι και Πόρσε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά, θα πρέπει να αλλάξουμε ρότα και από εκεί και πέρα θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι λίγο περισσότερο πατριωτικά να αντιμετωπίσουν την υπόθεση των χρηματοδοτήσεων για τη χώρα μας»