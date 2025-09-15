Το πρώτο υδροπλάνο έφτασε στην Καλαμάτα, από το Μάρτιο οι πτήσεις για το κοινό (video & pic’s)

Η πρώτη επιχειρησιακή πτήση υδροπλάνου στην Καλαμάτα είναι γεγονός, με την προσθαλάσσωση να πραγματοποιείται με επιτυχία και ένα νέο κεφάλαιο στον τομέα των μεταφορών για τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Εντός των επόμενων εβδομάδων θα ξεκινήσουν οι εμπορικές συνδέσει και σύμφωνα με την εταιρεία από τον Μάρτιο θα είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Η προσθαλάσσωση του υδροπλάνου έγινε στο υδάτινο πεδίο της Καλαμάτας και ακολούθησε η προσέγγιση στον χώρο του υδατοδρομίου όπου και έχει τοποθετηθεί η προβλεπόμενη πλωτή προβλήτα για την επιβίβαση και την αποβίβαση.

Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε μεταξύ άλλων: «Μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από τουλάχιστον δέκα χρόνια, σήμερα αποκτά σάρκα και οστά. Και είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι. Σήμερα, αφού πρώτα καταφέραμε να αποκτήσει η περιοχή μας άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου αλλά και υδάτινου πεδίου, η εταιρεία ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της, τοποθετώντας τις εγκαταστάσεις και την πλωτή εξέδρα. Όπως μας είχε υποσχεθεί, έφερε το πρώτο υδροπλάνο, το οποίο προσγειώθηκε εδώ, στο λιμάνι της Καλαμάτας, και ευελπιστούμε να ξεκινήσει μια νέα εποχή για την πόλη μας όσον αφορά το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο. Το υδροπλάνο έκανε σήμερα την πρώτη επιχειρησιακή του προσέγγιση.

Το επόμενο διάστημα θα εξυπηρετήσει την πόλη μας μέσω τουριστικών εκδρομών, μέχρι να μπούμε στα τακτικά δρομολόγια, όπως μας έχει ενημερώσει ο κ. Νικόλας Χαραλάμπους. Θέλω να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία, όπως και τον λιμενάρχη που στηρίζει αυτή την προσπάθεια, αλλά και την πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, που ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μας ώστε να φτάσουμε εδώ».

Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν τόσο ο Κεντρικός Λιμενάρχης Καλαμάτας Δημήτρης Νέζης, όσο και η Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας Λυδία Εξηνταβελώνη.

Εκ μέρους της Hellenic Seaplanes, ο διευθύνων σύμβουλος Νικόλας Χαραλάμπους σημείωσε πως η σημερινή μέρα αποτελεί «την υλοποίηση της πρώτης φάσης» μετά από χρόνια προσπαθειών και συνεργασιών με τον Δήμο, το Λιμεναρχείο και το Λιμενικό Ταμείο. «Σύντομα θα μπούμε σε εμπορική λειτουργία. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσουμε με μισθωμένες πτήσεις και μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο θα ενταχθούν οι πρώτες καθημερινές, προγραμματισμένες πτήσεις από και προς την Καλαμάτα», ανέφερε. Σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική, ο κ. Χαραλάμπους εξήγησε: «Η πτήση Αθήνα – Καλαμάτα, διάρκειας περίπου 35 λεπτών, θα κοστίζει περίπου 80-85 ευρώ. Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι φιλική και σε λογικά πλαίσια. Παράλληλα, τηρούμε όλες τις διαδικασίες ασφαλείας που προβλέπουν η ΥΠΑ και η ΕΕ».