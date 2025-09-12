Το “Νικηταράς Ήρως και Ύβρις Στο Πάνθεον των Ηρώων” της συγγραφέως Ζαχαρούλας Παπαδάκη παρουσιάζεται στο Πολεμικό Μουσείο

Η παρουσίαση του ιστορικού λογοτεχνήματος “Νικηταράς Ήρως και Ύβρις Στο Πάνθεον των Ηρώων” της συγγραφέως Ζαχαρούλας Παπαδάκη, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “ΛΕΙΜΩΝ”, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Καποδίστριας» του Πολεμικού Μουσείου.

Το βιβλίο αυτό είναι ένας φόρος τιμής, για τον όχι τόσο προβεβλημένο Ήρωα Σύμβολο, ο οποίος στην διαχρονικότητα των ιστορικών εξελίξεων είναι ένας εκ των βασικών «Πρωταγωνιστών».

Στην επετειακή αυτή παρουσίαση του τιμωμένου Ήρωα Νικήτα Σταματελόπουλου (Νικηταράς), θα μιλήσουν σημαντικές προσωπικότητες από τον επιστημονικό χώρο και θα απολαύσετε τα ιστορικά και λογοτεχνικά μέρη του βιβλίου από καταξιωμένους καλλιτέχνες, με αφηγηματικά δρώμενα που περιλαμβάνουν βιντεοπροβολές, μουσική, τραγούδι.

Διακεκριμένοι, ειδικοί σε θέματα Ιστορίας, Εθνικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων, Γεωπολιτικής και Στρατηγικής θα μιλήσουν για το βιβλίο:

• Ισμήνη Κριάρη, Ομ. Καθηγήτρια, πρ. Πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

• Ιωάννης Μάζης, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

• Κωνσταντίνος Γρίβας, Καθηγητής Γεωπολιτικής Ανωτάτης Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

• Περικλής Νεάρχου, Πρέσβυς ε.τ.

• Νικολέττα Ζυγούρη, Ιστορικός-Υπ. Διδάκτωρ, Ιστορική Επιμελήτρια του βιβλίου



Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος, Γιάννης Μούτσιος. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της βραδιάς υπογράφει ο Αλέξανδρος Χάχαλης ο οποίος θα παρουσιάσει συνθέσεις μουσικές και εικαστικές εξ αποσπασμάτων τού βιβλίου με διακεκριμένους καλλιτέχνες, όπως οι μονωδοί Μαρίτα Παπαρίζου, Αγάπη Παπαμήτσου, Αναστάσιος Θεοδωρακάκος, Καλλιόπη Αναγνωστοπούλου ο ηθοποιός Νίκος Βερλέκης, και με εικαστικές προβολές, αποτέλεσμα συνεργασίας τών σκηνοθετών Δημήτρη Ζησόπουλου, Γιάννη Κοροδήμου και του γλύπτη Γεωργίου Ρούσση.

Καλούνται όλοι όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν εν τάχει όλη την ιστορική περίοδο του 1821 και τα διαδραματισθέντα των αγώνων του ελληνικού λαού, να παρευρεθούν στη γιορτή τής παρουσίασης του βιβλίου.

Έκθεση σπανίων ιστορικών κειμηλίων του 1821 από την συλλογή του Σπυρίδωνα Κατσίρα, Προέδρου του Συλλόγου «Ελληνομνήμονες» θα λάβει χώρα στο φουαγιέ του Μουσείου.