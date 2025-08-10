Ως το τέλος του Αυγούστου τα πρώτα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας στον ΟΠΕΚΕΠΕ (video)

Σημαντικές εξελίξεις στην αγροτική πολιτική με αφορμή τους ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο νέος γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης μιλά για την καθαρή βούληση της κυβέρνησης να βάλει τέλος στις αδικίες και να εξασφαλίσει διαφάνεια στον πρωτογενή τομέα.

Μέχρι το τέλος Αυγούστου αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας, που αποκαλύπτει περιπτώσεις επιδοτήσεων χωρίς δικαίωμα, ενώ ελεγκτικά κλιμάκια δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Προβληματισμό προκαλούν ήδη τα πρώτα ευρήματα, όπως οι ασύμμετρες δηλώσεις στην βιολογική κτηνοτροφία της Κρήτης.