Το Θεατρικό Σχήμα «Συν Ένα – Μιχάλης Τούμπουρος» ξεκίνησε πρόβες για την «Τελετή» – Η νέα φθινοπωρινή παραγωγή σε σκηνοθεσία Κώστα Κατσουλάκη

Το Θεατρικό Σχήμα Συν Ένα – Μιχάλης Τούμπουρος» έχει ήδη ξεκινήσει, σε κλίμα ενθουσιασμού, με μεράκι και πολύ κέφι, πρόβες για το ανέβασμα της πρώτης φθινοπωρινής-χειμερινής παραγωγής της στα πλαίσια αφιερώματος σε έλληνες σύγχρονους συγγραφείς.

Πρόκειται για το έργο του θεατρικού συγγραφέα Παύλου Μάτεσι «Η ΤΕΛΕΤΗ».

Η ΤΕΛΕΤΗ είναι το πρώτο θεατρικό έργο του Μάτεσι, μια μαύρη κωμωδία που πραγματεύεται τις κωμικοτραγικές καταστάσεις που δημιουργούνται σε μία κηδεία, όπου ο καθωσπρεπισμός, ο νεοπλουτισμός, και η υποκρισία των συγγενών γίνεται η σκηνή δράσης για κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά ζητήματα. Οι χαρακτήρες στην υπερβολή τους, πρόσωπα επιφανειακά και ρηχά ακολουθούν ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο καλής συμπεριφοράς, αυτό το οποίο στην ελληνική πραγματικότητα μέχρι και σήμερα κρύβει το ενδιαφέρον για το φαίνεσθαι. Πρόσωπα μικροαστών που ασφυκτιούν σε οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, η κηδεία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αφορμή, ένα πρόσχημα για να επιδείξουν την όποια οικονομική τους θέση. Ο Παύλος Μάτεσις διακωμωδεί με ευστροφία και ευστοχία τις συμπεριφορές των νεόπλουτων, οι οποίοι παρουσιάζονται ως σύμφωνοι με το καθεστώς που κυριαρχεί, δίνοντας στο έργο του την πνοή εκείνη της διαχρονικότητας, καθώς και στην εποχή μας, οι ταξικές διαφορές ακολουθούν τους οικονομικά και κυβερνητικά ισχυρούς. “Η ΤΕΛΕΤΗ” είναι ένα μικρό αριστοτέχνημα που δίκαια το ξεχώρισε η κριτική επιτροπή του κρατικού θεατρικού διαγωνισμού και κέρδισε το Κρατικό Βραβείο Θεάτρου το 1966.

Σκηνοθεσία: Κώστας Κατσουλάκης.

Σκηνικά-Κοστούμια: Κώστας Κατσουλάκης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Πετρουλέα

Παίζουν με αλφαβητική σειρά Δήμητρα Διακουμέα, Όλγα Θεοδώρου, Αρμάν Καραπετιάν, Μαρία Κρόμπα, Αλεξάνδρα Λυμπεροπούλου, Ελπίδα Μελιγαλιώτη, Γιώτα Μπούνα, Παχτίτης Λεωνίδας, Σταυρούλα Σκόκου, Γωγώ Χρανιώτη.

Η δραστηριότητα του Σχήματος θα συνεχιστεί ακολούθως μέσα στον χειμώνα, με την παρουσίαση της δεύτερης παραγωγής του, με το έργο του Γιώργου Σκούρτη «Ο μύθος της Κατσίκας» σε σκηνοθεσία Πάνου Ηλιόπουλου, στη σκηνή της Φιλαρμονικής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Μιμίκα Τάσση Δήμητρα Διακουμέα