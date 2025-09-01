Το τρένο της Πελοποννήσου δεν είναι παρελθόν – Είναι το μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας

Δελτίο Τύπου

Η παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος», με επικεφαλής τον Μανώλη Μάκαρη, επισκέφθηκε τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Τρίπολης μαζί με τον περιφερειακό σύμβουλο Γιάννη Σιάτο και τα μέλη Στέφανο Γκουτζιούλη και Γιώργο Φαράντο.

Η εικόνα εγκατάλειψης που αντικρίσαμε δεν αποτελεί μόνο μια τοπική πληγή· είναι το σύμβολο της συνολικής απαξίωσης του ιστορικού σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου, την ώρα που όλη η Ευρώπη επενδύει σε πράσινες και βιώσιμες μεταφορές.

Το ξήλωμα των γραμμών

Η γραμμή Καλαμάτα–Μεσσήνη, έχει μείνει ανενεργή από το 2011. Πρόσφατα, οι γραμμές αποξηλώθηκαν στο πλαίσιο των έργων του οδικού άξονα Καλαμάτα–Ριζόμυλος, χωρίς καμία δημόσια ενημέρωση και χωρίς πρόβλεψη αποκατάστασης. Πώς είναι δυνατόν να ξηλώνονται γραμμές την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει τον σιδηρόδρομο στην καρδιά της πράσινης μετάβασης;

Τα 15 εκατομμύρια ευρώ που χάθηκαν για τον σιδηρόδρομο

Στη συνάντηση του Περιφερειάρχη Πτωχού με τον Επίτροπο Μεταφορών κ. Τζιτζικώστα στις Βρυξέλλες, δεν έγινε καμία αναφορά στο θέμα του σιδηροδρόμου. Την ίδια στιγμή, η γραμμή Κόρινθος–Άργος–Ναύπλιο είχε δεσμευτεί να λάβει 15 εκ. ευρώ από το ΠΕΠ Πελοποννήσου (ΕΣΠΑ), σύμφωνα με τον πρώην περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε καταθέσει ερώτηση ήδη από τον Ιούνιο, η περιφερειακή αρχή τηρεί σιγή ιχθύος και δεν έχει δώσει καμία απάντηση. Η στάση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν την ενδιαφέρει το θέμα και ότι αντιμετωπίζει τον σιδηρόδρομο ως βάρος και όχι ως στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης.

Καλαμάτα – Κλιματικά ουδέτερη πόλη έως το 2030 χωρίς προαστιακό;

Η Καλαμάτα είναι μία από τις 100 ευρωπαϊκές πόλεις που συμμετέχουν στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Αυτό συνεπάγεται πρόσβαση σε σημαντικούς πόρους, αλλά και δέσμευση για μείωση εκπομπών και βιώσιμη κινητικότητα. Ο προαστιακός σιδηρόδρομος Καλαμάτας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει κεντρικό πυλώνα αυτής της στρατηγικής.

Πολλαπλές πιθανές πηγές χρηματοδότησης από την ΕΕ για τον σιδηρόδρομο της Πελοποννήσου. Υπάρχει η πολιτική βούληση για διεκδίκηση;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου στην Πελοπόννησο και τη σύνδεσή του με τις σύγχρονες ανάγκες πράσινων μεταφορών. Το Connecting Europe Facility (CEF) στηρίζει έργα στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, ενώ το ΕΣΠΑ 2021–2027 (μέσω ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής) ενισχύει υποδομές και βιώσιμη κινητικότητα. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης μπορεί να κατευθύνει πόρους ειδικά στη Μεγαλόπολη για πράσινες μεταφορές, ενώ η πρωτοβουλία Mission 100 Climate-Neutral Cities μπορεί να προσφέρει στην Καλαμάτα ηλεκτροκίνητο προαστιακό σιδηρόδρομο. Παράλληλα, το Horizon Europe υποστηρίζει καινοτόμες δράσεις όπως οι έξυπνες σιδηροδρομικές μεταφορές , ενώ το InvestEU και η ΕΤΕπ παρέχουν δάνεια και εγγυήσεις για μεγάλα έργα υποδομής. Τέλος, το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF) μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με έργα πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό μείγμα για την αναβίωση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου.

Η δική μας θέση

Για την παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος», ο σιδηρόδρομος δεν είναι παρελθόν, είναι το μέλλον.

Ζητάμε:

1.Να διασφαλιστούν άμεσα και να αξιοποιηθούν τα 15 εκ. ευρώ του ΕΣΠΑ για τη γραμμή Κόρινθος–Άργος–Ναύπλιο.

2.Να ενταχθεί ο προαστιακός Καλαμάτας στο Σχέδιο Κλιματικής Ουδετερότητας.

3.Να αξιοποιηθεί όλο το μετρικό δίκτυο Πελοποννήσου που αποτελεί σπουδαία βιομηχανική κληρονομιά για τουριστικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.

4.Να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.