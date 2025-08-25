Του Μανώλη Μάκαρη

Ανολοκλήρωτα οδικά έργα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Μεσσηνία. Παράκαμψη Πεταλιδίου, Φιλιατρά-Γαργαλιάνοι, Καλαμάτα-Κιτριές/Αρεόπολη, Μηλέα-Παναγία Γιάτρισσα.

Οι πολίτες της Μεσσηνίας δικαιούνται να γνωρίζουν γιατί τα οδικά έργα της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθυστερούν συστηματικά. Σπάνια τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, ενώ τα προβλήματα που προκύπτουν οδηγούν σε σημαντικές καθυστερήσεις. Το αποτέλεσμα είναι η διατήρηση ενός χαμηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας, γεγονός που γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στις περιόδους τουριστικής αιχμής του καλοκαιριού.

Η παρούσα τοποθέτηση επικεντρώνεται σε τέσσερα χαρακτηριστικά έργα, ζητώντας την εξέταση της προόδου και την αποσαφήνιση των αιτιών των καθυστερήσεων, με έμφαση σε εκκρεμότητες, χρονοδιαγράμματα και απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωσή τους.

Η Παράκαμψη Πεταλιδίου (Τζάνε–Καλαμάκι) ξεκίνησε το 2013 με προϋπολογισμό 13 εκατομμύρια ευρώ για 7,4 χιλιόμετρα και με προθεσμία ολοκλήρωσης το 2015, αλλά παραμένει ανολοκλήρωτη. Οι καθυστερήσεις οφείλονταν αρχικά σε αρχαιολογικές απαιτήσεις και αλλαγή χάραξης που οδήγησαν στην επιλογή κατασκευής σήραγγας, σε μετατοπίσεις δικτύων κοινής ωφέλειας και σε διακοπές εργασιών λόγω μη καταβολής πληρωμών. Σήμερα ενώ αναφέρεται ότι έχει ξεκινήσει η διάνοιξη της σήραγγας από τον Μάιο του 2025, τον Ιούλιο του 2025 εγκρίθηκε αποζημίωση 1,324 εκατομμυρίων ευρώ στον ανάδοχο. Ζητήθηκε από τριμήνου από την παράταξή μας επιτόπου ενημέρωση και αυτοψία δεν υπήρξε όμως καμία απάντηση επ’ αυτού και πληροφορούμαστε ότι οι εργασίες έχουν σταματήσει ενώ η μέχρι τώρα πρόοδος του έργου είναι ασήμαντη και εάν συνεχίσει το έργο με αυτό τον ρυθμό δεν θα τελειώσει ποτέ. Ζητείται ενημέρωση για το νέο χρονοδιάγραμμα και το ποσοστό προόδου.

Το έργο Φιλιατρά–Γαργαλιάνοι υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2022, με προϋπολογισμό περίπου 8,67 εκατομμύρια ευρώ. Καθυστερήσεις προκλήθηκαν λόγω απαλλοτριώσεων, μετατοπίσεων δικτύων, συμπληρωματικής σύμβασης και αλλεπάλληλων παρατάσεων. Η νέα προθεσμία ολοκλήρωσης έχει μετατεθεί για τις 24 Νοεμβρίου 2026, ενώ έχουν εγκριθεί αποζημιώσεις ύψους 900.000 ευρώ λόγω των καθυστερήσεων. Απαιτείται σαφής ενημέρωση για τις εκκρεμότητες και το πλάνο ολοκλήρωσης.

Η οδική παρέμβαση Καλαμάτα–Κιτριές (1η Επαρχιακή Οδός) αφορά έργο βελτίωσης και συντήρησης που αφορά κυρίως αντικατάσταση του οδοστρώματος, με προϋπολογισμό περίπου 800.000 ευρώ. Η ερώτηση είναι αν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην επιτέλεση του έργου λόγω παρουσίας άλλων εργολαβιών στην περιοχή. Απαιτείται ενημέρωση για το ακριβές χρονοδιάγραμμα, την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεμβάσεων. Επίσης εάν υπάρχει πρόθεση από την Περιφέρεια να προχωρήσει στην ολοκληρωμένη αναβάθμιση της σημαντικής αυτής οδού που ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες έχει αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο. Συγκεκριμένα ερωτάται η Περιφέρεια εάν υπάρχει πρόοδος στην εξέλιξη των μελετών για μεγάλες βελτιώσεις και νέες χαράξεις της οδού Καλαμάτας – Κιτριών όπως και της επαρχιακής οδού Καλαμάτας- Αρεόπολης ιδιαίτερα το τμήμα που βρίσκεται στη Μεσσηνία που η άσχημη κατάστασή του αποτελεί τροχοπέδη για την τουριστική ανάπτυξη της Μάνης.

Το έργο Μηλέα–Παναγία Γιάτρισσα έχει ξεκινήσει από το 1986, αλλά διακόπηκε λόγω σεισμών και έμεινε ημιτελές. Η εργολαβία διαλύθηκε το 2024 και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3,3–3,5 εκατομμύρια ευρώ. Παρά τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν το 2023–2024, η πρόοδος είναι χαμηλή. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης εξέδωσε ψήφισμα την 1η Αυγούστου 2025 ζητώντας εκκαθάριση της παλιάς εργολαβίας και αποπληρωμή, σύνταξη νέας τεχνικοοικονομικής μελέτης, εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης, άμεση επαναδημοπράτηση και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης. Η σημασία του έργου είναι μεγάλη, καθώς αφορά τη σύνδεση Μεσσηνίας–Λακωνίας μέσω Ταϋγέτου, που αποτελεί κρατική υποχρέωση από το 1956. Ζητείται ενημέρωση για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, τη σύνταξη της νέας μελέτης και τη δημοπράτηση.

Οι στόχοι της λογοδοσίας είναι η καταγραφή και ανάλυση των αιτίων καθυστερήσεων για κάθε έργο, η παρουσίαση ποσοστών προόδου και επικαιροποιημένων χρονοδιαγραμμάτων, η δέσμευση της Περιφέρειας για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση των έργων και η κατάθεση προτάσεων για ενίσχυση της παρακολούθησης και της διαφάνειας, όπως επιτροπές έργου και τακτικές ενημερώσεις προς τους πολίτες. Στόχος μας είναι η Περιφέρεια να δώσει σαφείς απαντήσεις και να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων.