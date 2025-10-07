Τον Πόντο νοστάλγησα, της πατρίδας μου το χώμα! Μουσικοχορευτική εκδήλωση στα Φιλιατρά

Μουσικοχορευτική εκδήλωση με σημαντικές ιστορικές αναφορές στον Ελληνισμό του Πόντου θα πραγματοποιηθεί στα Φιλιατρά στο Βορρέειο Πνευματικό Κέντρο το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 19.30.

Στην Ιστορία του Πόντου θα αναφερθεί ο υποψήφιος διδάκτορας Λαογραφίας στο ΕΚΠΑ, Ιστορικός – Κ.Φ.Α Ιωακείμ Καρεπίδης παρουσιάζοντας τη μακραίωνη πορεία του ποντιακού ελληνισμού, τις πολιτισμικές του παρακαταθήκες αλλά και τις τραγικές σελίδες που σημάδεψαν την ιστορία του.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυρούπολης “Η Χοροέκφραση” του Κέντρου Χορού και Πολιτισμού “Πολυμήλη” και του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών τα οποία θα παρουσιάσουν χορούς της Ανατολικής Ρωμυλίας, της Καππαδοκίας και του Πόντου. Η εκδήλωση αποτελεί μια συνεργασία του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών και του Συλλόγου των Απανταχού Αρμεναίων Κυπαρισσίας και πραγματοποιείται με την οικονομική στήριξη του Δήμου Τριφυλίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.