Με σύνολα από όλη την Ελλάδα το 2ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμάτας το τριήμερο 10-12 Οκτωβρίου 2025

Ο Δήμος Καλαμάτας και οι χορωδίες της πόλης: Ένωση φίλων μουσικής «Αρμονία», Μουσικός όμιλος «Ορφέας» και Διεθνής Χορωδία Allegri διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμάτας. Το Φεστιβάλ που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον χορωδιών απ’ όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 12 Οκτωβρίου 2025 στο επιβλητικό Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν 18 χορωδίες απ’ όλη την Ελλάδα, προσφέροντας ένα τριήμερο πλούσιο σε μελωδίες, αρμονία και πολιτισμό.
Πρόκειται για μια διοργάνωση που εξελίσσεται σε θεσμό, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Καλαμάτας ως σημαντικού πολιτιστικού κέντρου και ενισχύοντας τη θέση της στον πανελλήνιο μουσικό χάρτη.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 | Ώρα έναρξης : 20:00
ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Πιάνο: Καλαίτζίδου Μιχαέλα
Διεύθυνση: Αντωνιάδου Μυροφόρα
>> ΗΤΑΝΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΦΕΡΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
>> ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΙΤΙΑ
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ – ΓΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ
>> ΕΛΑ ΠΑΡΕ ΜΟΥ ΤΗ ΛΥΠΗ
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ – ΓΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ
>> ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Πιάνο: Αδαμαντόπουλος Ανδρέας
Διεύθυνση: Αγγελική Ζαφείρη
>> ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
>> ΟΠΟΥ ΣΤΑΘΩ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΠΟΥΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
>> Ο ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΙ ΤΙ ΖΗΤΑΩ
ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
>> Ο ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΣ
Χορωδιακή Γραφή: Αδαμόπουλος Ανδρέας
ΧΟΡΩΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σολίστ: Καράογλου Στέλλα
Πιάνο: Καφετζηδάκη Έλμα
Διευθύνει ο Αιμίλιος Γιαννακόπουλος
>> AUDITE SILETE
PRAETORIUS MICKAEL
>> ΤΟΥ ΑΗ-ΓΙΩΡΓΗ (EDERLEZI)
BREGOVIC GORAN-ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ
>> CAN’T HELP FALLING IN LOVE
PERETTI HUGO-CREATURE LUIGI-WEISS GEORGE DAVID
>> ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΔΥΟΣΜΟ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ-ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
>> ΒΡΑΧΟ ΒΡΑΧΟ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
>> ΕΡΗΝΑΚΙ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΑΡΜΟΝΙΑ»
Πιάνο: Τσόγκα Σόφη
Διευθύνει ο Μιχάλης Γαργαλιώνης
>> O OCCHI MANZA MIA
ORLANDO DI LASSO
>> JOSHUA FIT DE BATTLE O’ JERICO
SRIRITUAL ΕΝΕΡΜ. J. R. JONSON
>> ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΟ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΕΝΑΡΜ. ΝΕΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
>> ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΑ ΧΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΕΝΑΡΜ. ΓΑΡΓΑΛΙΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
>> Η ΜΥΡΤΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ-ΓΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΝΑΡΜ. ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
Επεξεργασία τραγουδιών: Μεντζελόπουλος Γιάννης
Φλάουτο: Κατρετζιδάκη Βαρβάρα
Πιάνο: Κουμουτσάκος Μιχάλης
Διευθύνει ο Γιάννης Μεντζελόπουλος
>> ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΗ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
>> ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΑΓΚΑΛΙΕΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΟΣ
>> ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΙ ΩΡΑΙΟΙ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΟΣ
>> ΜΥΡΤΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ-ΓΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ
>> ΩΔΗ Α’
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΜΠΟΥΡΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑ «ALLEGRI»
Μαέστρος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής,
Πιάνο: Αγγελική Λαζάρου
>> ADIEMUS
ΤΖΕΝΚΙΣ ΚΑΡΛ-ΚΑΡΑΓΟΥΕΪ ΜΕΡΙ-ΤΖΕΝΚΙΝΣ ΤΖΟΥΝΤΥ
>> ΥΠΝΕ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΤΑ ΜΩΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑΣ-ΕΝΑΡΜ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
>> ΧΤΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑ
ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ-ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
>> AUTUMN LEAVES
NAT KING COLE
>> SOMEBODY LOVES ME
GERSHWIN GEORGE- BALLARD MACDONALD
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 | Ώρα έναρξης : 20.00
ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Σολίστ: Μάγδα Αλεξανδρή-Δημόκα
Στο πιάνο η Ελένη Κούτη
Διευθύνει η Μάγδα Αλεξανδρή-Δημόκα
>> ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ
ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
>> ΜΑΡΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ-ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
>> ΝΥΧΤΑ ΜΑΓΙΚΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕΞ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
>> ΧΑΘΗΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
>> ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΟΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ-ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
>> Τ’ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ (ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙ)
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ-ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
CHORUS ’87 ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Φλάουτο: Κατρετζιδάκη Βαρβάρα
Στο πιάνο: Κουμουτσάκος Μιχάλης
Διευθύνει ο Γιάννης Μεντζελόπουλος
>> ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ-ΓΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ
>> SUNRISE-SUNSET
SHELDON HARNICK – JERRY BOCK
>> LOVE CHANGES EVERYTHING
A. L. WEBBER ΔΙΑΣΚΕΥΗ Γ. ΚΑΛΟΥΤΣΗ
>> MICHELLE
JOHN LENNON-PAUL MC CARTNEY
>> ΣΑΝ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Μαζί με τη Χορωδία Χανίων
HARMONIA JURIS ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μπουζούκι και φλάουτο: Δημήτρης Λαμπούσης
Στο πιάνο και τη διεύθυνση ο μαέστρος Μάριος Καζάς
>> CARESSE SUR L’ OSEAN
BRUNO COULAIS ΕΝΑΡΜ. EMANUEL MARTINEZ
>> Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ-ΓΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ
>> SOON AH WILL BE DONE
WILLIAM L. DAWSON
>> ALGUNAS BEST IAS
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ-PABLO NERUDA
>> ΑΝΟΙΓΩ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ-ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «Ο ΑΡΙΩΝ»
Στο πιάνο: Γιάννης Γρηγορίου
Διευθύνει η Γιούλη Αγιώτη
>> ΠΑΡΑΠΟΝΟΜΟΥ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΤΕΑΖΗΣ ΛΑΚΗΣ
>> Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΙΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ-ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
>> Σ’ ΑΓΑΠΩ ΣΑΝ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΗ
ΤΟΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
>> ΤΙ ΤΑ ΘΕΣ
ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
>> ΚΟΖΑΚΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
Χ. ΡΟΥΜΠΑΣΚΙΝ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΟΡΦΕΥΣ»
Στο πιάνο: Νικολόπουλος Στράτος
Διευθύνει ο Ιβάν Μάτζαρης
>> ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΟΣ-ΕΠΕΞ. ΚΟΥΤΣΟΜΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
>> ΚΑΠΟΥ ΝΥΧΤΏΝΕΙ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΕΠΕΞ. ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
>> ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΥΓΕΙΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΟΣ
ΕΠΕΞ. ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΑ ΣΜΥΡΝΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΕΠΕΞ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
>> RASBOINICA
VOROTNIKOV P.
>> ΑΠΡΙΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ»
Στο πιάνο: Λουμάκης Πάνος
Διευθύνει η Αντιγόνη Κερετζή
>> SICUT CERVUS
ROSEPHANYE POWELL
>> BARCAROLLE
JACQUES OFFENBACH
>> ΔΕΣ ΤΙ ΛΑΜΠΡΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ-ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
>> ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΑ
ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ-ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
>> JAVA IVE
MILTON DRAKE- BEN OAKLAND
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 | Ώρα έναρξης: 12:00
ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Διευθύνει ο Αντώνης Παπαδόπουλος
>> ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ 15ου ΑΙΩΝΑ
>> ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ
ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
>> ΤΑ ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
>> ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
>> ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΙΩΝΑΣ
ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ «ΑΘΥΡΜΑ»
Στο πιάνο και τη διεύθυνση
η Μαρία Κάτσαρη
>> ΔΕΝ ΚΛΑΙΩ ΓΙΑ ΤΩΡΑ
ΠΑΝΟΥ ΑΚΗΣ
>> ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΜΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙ
ΠΛΕΣΣΑ ΜΙΜΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΟΣ
>> ΠΗΡΑ ΑΠ’ ΤΗ ΝΙΟΤΗ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΚΑΛΔΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
>> ΣΟΥ ΣΦΥΡΙΖΩ
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
>> ΝΑ ‘ΧΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΓΛΕΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
>> ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ
ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΤΙΓΕΣ
Σολίστ: Ντούφα Ηλέκτρα
Στο πιάνο: Καρμοίρη Κέλλυ
Κρουστά: Γιώργος Κλάδης
Διευθύνει η Τέτα Βασιλάκη
>> ΘΑ ΠΙΩ ΑΠΟΨΕ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ-BLUE MOON
ΠΛΕΣΣΑΣ ΜΙΜΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
RICHARD RODGERS & LORENZ HART
>> CANZONE DEL MAL DI LUNA
NICOLA PIOVANI
>> ΤΩΡΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
>> Η ΞΕΝΙΤΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
>> SLYAHAMBA
(ZULU TRADITIONAL FOLKSONG)
ΧΟΡΩΔΙΑ «ΛΙΟΠΕΤΡΑ»
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ
Στο πιάνο: Φόρτσα Βασιλική
Διευθύνει η Χρυσάνθη Μάνδρου-Φιλιππάκου
>> Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
ΓΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ
>> ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟ
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
ΓΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ
>> ΚΑΫΜΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
>> ΒΡΕΧΕΙ ΣΤΗ ΦΤΩΧΟΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΤΑΣΟΣ
>> ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΑΥΡΑ ΣΟΥ ΜΑΛΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΟΣ
ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Διευθύνει ο Αλέξανδρος Τσίχλης
>> ΠΟΘΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
>> ΠΟΥ ΠΕΤΑΞΕ Τ’ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ
ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΕΝΑΡΜ. ΒΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ & ΓΑΡΓΑΛΙΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
>> ΞΥΠΝΑ ΝΙΕ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
ΕΠΕΞ. ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
>> ΚΟΝΤΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ) ΕΝΑΡΜ. ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
>> ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ) ΕΠΕΞ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
>> ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟΙΜΕΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΕΠΕΞ. ΠΑΠΠΑΣ ΤΑΣΟΣ
ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΗΔΗΦΩΝΟΝ» ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Στο πιάνο: Δημητρακόπουλος Θάνος
Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Κτενάς
Βοηθοί μαέστρου: Δέσποινα Θεοδοσάκη, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος
>> ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΔΙΑΣΚ. ΛΕΓΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
>> ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΘΑ ΓΙΝΩ
(ΗΠΕΙΡΟΥ) ΕΝΑΡΜ.-ΔΙΑΣΚ. ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
>> Η ΜΥΡΤΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ
ΓΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΕΝΑΡΜ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
>> ΖΑΒΑΡΑΚΑΤΡΑΝΕΜΙΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΝΑΡΜ.-ΔΙΑΣΚ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
>> ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
ΕΠΕΞ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Πληροφορίες:
– Facebook Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας
– Instagram @panelleniophestibalkhorodion