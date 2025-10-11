Τουρισμός: Νέα ρεκόρ προ των πυλών αλλά οι προκλήσεις παραμένουν

Μπορεί η φετινή χρονιά να εξελίσσεται θετικά για τον ελληνικό τουρισμό, με τους όποιους τριγμούς σημειώνονται μέχρι τώρα – όπως η σεισμική δραστηριότητα της Σαντορίνης – να έχουν περιοριστεί, το μέλλον όμως του κλάδου παραμένει γεμάτο προκλήσεις. Οι μεγαλύτερες εξ αυτών δε – όπως η κλιματική αλλαγή, οι ελλείψεις εποχικού προσωπικού και η διαχείριση προορισμών είναι χρονίζουσες και απαιτούν άμεσα λύσεις.

Θετικές οι προοπτικές για φέτος

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει και το τελευταίο δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ, η μέχρι τώρα εικόνα των αφίξεων και των εισπράξεων επιβεβαιώνει ότι το 2025 θα αποτελέσει ένα ακόμα έτος αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό.

Μέχρι στιγμής ο κλάδος, βασιζόμενος στην δυναμική του 2024 αλλά και των προηγούμενων χρόνων, εμφανίζει εισπράξεις αυξημένες κατά 1.352 εκατ. ευρώ στο επτάμηνο, ήτοι +12,5% υψηλότερες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ οι αφίξεις καταγράφονται αυξημένες 2,6% από την αρχή του χρόνου έως και τον Ιούλιο, ποσοστό που ισοδυναμεί με 472 χιλ. επιπλέον επισκέπτες.

Και τον Αύγουστο μάλιστα ο ρυθμός ήταν ανοδικός με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, τον ΔΑΑ να υποδέχεται 3,88 εκατ. επιβάτες, 6,7% περισσότερους σε σύγκριση με το 2024. Το γεγονός οδήγησε το Ελ. Βενιζέλος να καταγράψει νέο ρεκόρ υποδεχόμενος περί τα 22,71 εκατ. επιβάτες κατά τους πρώτους οκτώ μήνες της χρονιάς, αριθμός αυξημένος κατά 6,8% σε σχέση με πέρυσι.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insider.gr πατώντας ΕΔΩ