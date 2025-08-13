Τραγική παραμένει η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο της Πάτρας, με τις φλόγες να έχουν κάψει σπίτια – Αλλεπάλληλα 112 για εκκενώσεις περιοχών (video)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μεγάλες φωτιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Χίο και Κεφαλονιά με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους. Με το πρώτο φως απογειώθηκαν τα εναέρια μέσα για να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης.

Ανεξέλεγκτες οι φωτιές στην Πάτρα

Τραγική παραμένει η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο της Πάτρας, με τις φλόγες να έχουν κάψει σπίτια.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα της χώρας, με την κατάσταση να είναι ανεξέλεγκτη στην Πάτρα και γενικά στην Αχαΐα. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε το Καραμανδάνειο νοσοκομείο.

Το σκηνικό περιγράφει στην τηλεόραση Best ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης εστιάζοντας στο γεγονός πως οι προσπάθειες είναι υπεράνθρωπες και παρά τον μεγάλο κίνδυνο και τις διαστάσεις που έχει πάρει η φωτιά, δεν έχουμε θρηνήσει θύματα. Οι ζημιές όπως ανέφερε τόσο σε περιουσίες όσο και σε καλλιεργητικές εκτάσεις και υποδομές είναι πολλές, αλλά η αποτίμηση θα γίνει αφού κοπάσει η πύρινη λαίλαπα…

ΣΕ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Μάχη με τις πύρινες γλώσσες δίνουν οι πυροσβέστες όμως και στα δύο νησιά του Ιονίου, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Σε μια περίπτωση μάλιστα οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν τη μέθοδο του αντι-πυρ για να σταματήσουν την πυρκαγιά.

Φωτιά στην Αχαΐα: Συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης από εθελοντές ναυαγοσώστες στα Βραχναίικα

Συγκλονιστική είναι η προσφορά των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα πύρινα μέτωπα της Αχαΐας που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι Σαμαρείτες βρίσκονται νυχθημερόν στο πλευρό των πολιτών που χρειάζονται βοήθεια αυτές τις δύσκολες ώρες, σε όλη την Επικράτεια.

Με διασωστική λέμβο σώζουν συμπολίτες μας από την πύρινη λαίλαπα

Συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει εθελοντές Ναυαγοσώστες, με διασωστική λέμβο, να παλεύουν προκειμένου να απομακρύνουν και ουσιαστικά να σώζουν οικογένειες και κατοικίδια από την περιοχή Βραχναίικα, όπου η πύρινη λαίλαπα έφτασε δίπλα στην θάλασσα. Επίσης στην περιοχή Βουντένη, οι εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες όλη τη νύχτα.

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς» είναι το μήνυμα που δημοσιεύει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο Facebook, μήνυμα που βρίσκεται στα χείλη όλων των Ελλήνων.

To βίντεο που δείχνει μέρος της συμβολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού:

Συνελήφθη 25χρονος που έβαλε φωτιά κοντά στο Γηροκομείο Πάτρας

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, στη σύλληψη ενός 25χρονου για φωτιά που επιχείρησε να βάλει κοντά στο Γηροκομείο Πάτρας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 17:30 ο νεαρός άνδρας, κάτοικος Πάτρας, συνελήφθη, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, μετά την απομάκρυνσή του από χωράφι ξεκίνησε φωτιά.

Ο 25χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αχαΐας που βρίσκονταν στο σημείο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τη φωτιά έσβησαν οι αστυνομικοί, αλλά ο 25χρονος έπεσε στην αντίληψη φωτογράφου, ο οποίος και τράβηξε φωτογραφίες.

Ο νεαρός πήγε στο σημείο -μεταξύ Καραμανδάνειου και Γηροκομείου συγκεκριμένα- με μοτοσικλέτα και αυτή τη στιγμή γίνεται έρευνα στο σπίτι του.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΥΡΙΝΑ ΜΕΤΩΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Νεότερη έκτακτη ενημέρωση για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές πραγματοποίησε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

Ισχυρές Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη στο πεδίο των επιχειρήσεων αντιμετωπίζοντας 109 πυρκαγιές σε όλη την Επικράτεια.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 48 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες, με πλήθος ενεργών εστιών στη χώρα μας. Οι κυριότερες από αυτές είναι:

Στο Καπελέτο Ηλείας όπου η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί.

Στη Φιλιππιάδα, όπου αντιμετωπίζουμε τρία κύρια μέτωπα προς τους οικισμούς Καμπή, Λίμνη Ζηρού και Γοργόμυλο και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη.

Στη Ζάκυνθο η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα, το πρώτο προς το χωριό Κοιλιωμένος και το δεύτερο προς το χωριό Παντοκράτορας σε δύσβατη περιοχή και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στη Χίο αντιμετωπίζουμε δύο μέτωπα, το πρώτο προς το χωριό Σιδηρούντα και το δεύτερο προς το χωριό Φυτά και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

Στο Ληξούρι Κεφαλονιάς η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα στη βόρεια και στη νότια πλευρά του οικισμού Αθέρας και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην Αχαΐα το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται προς τον οικισμό Συχαινά και στην Κάτω Αχαΐα η πυρκαγιά κινείται προς ορεινή περιοχή, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 13 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ισχυρές δυνάμεις του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, των Περιφερειών της Επικράτειας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, αλλά και Εθελοντές και Εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας.

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιήσει διακομιδές:

στην Αχαΐα, σε 22 περιστατικά, εκ των οποίων τα 17 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, τρία (3) σε όμορα Κέντρα Υγείας και δύο (2) στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

στην Αιτωλοακαρνανία σε τρία (3) περιστατικά, εκ των οποίων δύο (2) στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου και ένα (1) στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού

στην Πρέβεζα σε 37 περιστατικά, εκ των οποίων επτά (7) στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού και 30 στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

στη Χίο σε εννέα (9) περιστατικά εκ των οποίων οκτώ (8) στο Γ.Ν. Χίου και ένα (1) στο Κέντρο Υγείας Βολισσού.

Αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη η προληπτική απομάκρυνση 12 ασθενών από το Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων Αχαΐας, οι οποίοι θα μεταφερθούν με ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Και για αύριο Πέμπτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της Επικράτειας. Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου.

Κάθε νέα πυρκαγιά που εκδηλώνεται λαμβάνει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Απευθύνουμε έκκληση για την αποφυγή δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.

Εκκενώνεται το Καραμανδάνειο και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο Δραματική είναι η κατάσταση στην Αχαΐα, καθώς οι φλόγες μπήκαν μέσα στην Πάτρα – Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο και ένα γηροκομείο της πόλης εκκενώνονται

Συνεχίζει να μαίνεται η καταστροφική φωτιά στην Αχαΐα, καθώς οι φλόγες μπήκαν πλέον μέσα στην Πάτρα. Εκκενώθηκαν το παιδιατρικό νοσοκομείο «Καραμανδάνειο», καθώς και ο οίκος φροντίδας ηλικιωμένων «Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο» στην πρωτεύουσα της Αχαϊας. Χαρακτηριστικό είναι ότι το πύρινο μέτωπο κοντά στο νοσοκομείο έφτασε πέριξ του κτιρίου, με τον τρίτο όροφο να τυλίγεται στις φλόγες και καπνούς να εισέρχονται σε διαδρόμους και δωμάτια των μικρών ασθενών. Με εντολή του διοικητή της 6ης ΥΠΕ, Γιάννη Καρβέλη, το Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στην Πάτρα έχει εκκενωθεί πλήρως. Από την πρώτη στιγμή, τέθηκε σε εφαρμογή το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο εκκένωσης του χώρου και ασφαλούς μεταφοράς των 23 νοσηλευόμενων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα 15 παιδιά διακομίστηκαν και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ πήραν εξιτήριο. Φωτιά στην Αχαΐα: Κάηκαν ολοσχερώς 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών Από την καταστροφική πυρκαγιά στην Αχαΐα δεν γλίτωσαν ούτε τα οχήματα, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τoυ Τελωνείου Πατρών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ανακοινώθηκε. Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, 550 αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς, αριθμός, που αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων στον υπαίθριο χώρο. Από αυτά, τα περισσότερα από τα μισά είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή, δεν μπορούσαν να εκπλειστηριαστούν ως κανονικά οχήματα. Επισημαίνεται ότι ο υπαίθριος χώρος είχε αποψιλωθεί τον Ιούνιο, με βάση τα όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Φωτια στο ΟΔΔΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΑ ΑΓΙΟΒΛΑΣΤΙΚΑ ΑΧΑΐΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΐΑ @user1067479938608 Στις φλόγες η Πάτρα: Εκκενώνονται το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο και το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο – Καίγεται η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Μπάλα ♬ πρωτότυπος ήχος – Δυτική Αχαΐα Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει ήδη δώσει εντολή, ώστε, μόλις υποχωρήσει η θερμοκρασία σε λειτουργικά επίπεδα – είναι πολύ υψηλή τώρα, λόγω της θερμότητας, που εκλύουν οι λαμαρίνες από την πυρκαγιά -, να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών. @user1067479938608 ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ. Video : westcity.gr ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΐΑ ♬ πρωτότυπος ήχος – Δυτική Αχαΐα πηγη www.thetoc.gr Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στα Συχαινά Αχαΐας

Στα Συχαινά Αχαϊας, συνεχίζεται η τιτάνια προσπάθεια των πυροσβεστών να μην επεκταθούν οι εστίες και να μην φτάσει η φωτιά σε κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο υπάρχει νέα αναζωπύρωση και η κατάσταση είναι πλέον ανεξέλεγκτη, ενώ οι άνεμοι είναι πλέον πολύ ισχυροί.

Νωρίτερα, ήχησαν διαδοχικά 112 σε περιοχές στα Συχαινά.

Οι φλόγες είναι πολύ κοντά σε σπίτια και υποδομές.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή της Βούντενης, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση.

Επιχειρησιακά στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας αναφέρουν ότι δεν έχουν συναντήσει παρόμοια κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία 30 χρόνια.

Μάχη με αναζωπυρώσεις στην Κάτω Αχαΐα

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην Κάτω Αχαΐα.

Αυτή τη στιγμή, έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση των ζημιών που σημειώθηκαν στη βιομηχανική περιοχή Πατρών.

Ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου, Αντιδήμαρχος Κάτω Αχαΐας, ανέφερε στο ΕΡΤΝews ότι το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αχαΐα έχει τεθεί υπό έλεγχο και πρόσθεσε στη συνέχεια ότι «στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων».

Νέα μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις στην Πρέβεζα

Δύσκολες ώρες για τον δήμο Ζηρού στην Πρέβεζα, που έχει περικυκλωθεί από τις φλόγες. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μην περάσει η φωτιά από την Παλιά στη Νέα Φιλιππιάδα, ενώ ήδη έχει εκκενωθεί το χωριό.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, μετά από αίτημα που υπέβαλε ο δήμαρχος Ζηρού, Γιώργος Γιολδάσης.

Αυτή τη στιγμή, επιχειρούν ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις.

Σε δύο μέτωπα δίνουν τη μάχη οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα. Με το πρώτο φως άρχισαν να πετούν εναέρια μέσα και να κάνουν ρίψεις νερού την ώρα που στην περιοχή πνέου ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ, ενισχύοντας τις φλόγες και δυσχεραίνοντας την προσπάθεια κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Νέα μηνύματα εκδόθηκαν από το 112 τα οποία καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το Θεσπρωτικό και προς τα Ιωάννινα.

Νωρίτερα, ήχησε μήνυμα από το 112 για την εκκένωση τεσσάρων οικισμών στην Πρέβεζα, λόγω της έκτασης που έχει πάρει η πυρκαγιά, εστάλη πριν από λίγη ώρα. Πρόκειται για τα χωριά Κλεισούρα, Δρυμώνα, Άνω Δρυμώνα και Βαθύ, οι κάτοικοι των οποίων καλούνται να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων, στην Πάτρα, στην περιοχή Αγίας Σοφίας – Άγιος Αλέξιος, δεν έχουν νερό περίπου 6 ώρες

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Καπελέτο Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Πολύ υψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιές και την Πέμπτη – Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας Τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς βρίσκονται αύριο Πέμπτη 14 Αυγούστου περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θα υπάρξει στην περιφέρεια Αττικής και στις περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης. Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης και Λήμνου. Ακόμη, σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.