ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία της Αριστέας Καζάκου στην Κυπαρισσία (pic's)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, με τα πρόσωπα όλων και τις ψυχές να δακρύζουν, το τελευταίο αντίο στην Αριστέα Καζάκου.

Χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στην Κυπαρισσία για να αποχαιρετήσουν μια σπουδαία γυναίκα που έφυγε τόσο άδικα από κοντά μας σε ηλικία μόλις 40 ετών, μετά μια από γενναία μάχη με την επάρατη νόσο. Η Αριστέα Καζάκου που άφησε ένα ανεξίτηλο στίγμα με τον τρόπο που υπηρέτησε την κοινωνία, την δικηγορία και την πολιτική αφήνει με την απώλειά της ένα τεράστιο κενό που δεν θα κλείσει.

Μεταξύ αυτών που παρέστησαν οι Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Μάντζος, Κώστας Τσουκαλάς, Παύλος Χρηστίδης, Μιχάλης Κατρίνης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Ανδρέας Σπυρόπουλος, Νάγια Γρηγοράκου, Σταύρος Μπένος, Γιάννης Λαμπρόπουλος, Περικλής Μαντάς, Μίλτος Χρυσομάλλης, Γιάννης Βαρδακαστάνης, Δημήτρης Δράκος, Δημήτρης Κουτσούλης, Γιάννης Πάζιος, Γιώργος Κατσούλης, Μενέλαος Γερονικολός, Δημήτρης Κουσελάς, Γιάννης Διονυσόπουλος, Παναγιώτης Αλευράς, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Δημήτρης Βερβεσός, και πλήθος ακόμη στελεχών από όλο το πολιτικό φάσμα, αυτοδιοικητικοί, τοπικοί και άλλοι παράγοντες, όπως και συνάδελφοί της δικηγόροι.

