Τρεις καθηγητές του Ε.Α.Π. στη λίστα με τους κορυφαίους top 2% επιστήμονες του κόσμου για το 2024

Δημοσιεύτηκε η λίστα των κορυφαίων επιστημόνων στον κόσμο γνωστή ως Stanford List of the World’s Top 2% Scientists αφορά στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως και κατατάσσει τους επιστήμονες σύμφωνα με τον επιστημονικό τους αντίκτυπο, χρησιμοποιώντας δείκτες όπως οι δημοσιεύσεις, οι αναφορές και ο δείκτης h (h-index). Η λίστα αυτή δημοσιεύεται κάθε χρόνο και περιέχει την ανανεωμένη λίστα κατάταξης με τους πιο σημαντικούς επιστήμονες στον κόσμο σε διάφορους επιστημονικούς τομείς.

Συγκεκριμένα στη λίστα για τις δημοσιεύσεις για το έτος 2024 περιλαμβάνονται οι :

Ζέρβας Ευθύμιος, Αντιπρύτανη Υποδομών και Οικονομικών, Καθηγητής Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Βιώσιμου Σχεδιασμού,

Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

Δασακλής Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Η διάκριση αυτή των μελών του Διδακτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αποτελεί τιμή και ενισχύει τη διεθνή εικόνα και το ερευνητικό στίγμα του ιδρύματος, αποδεικνύοντας ότι το Ε.Α.Π. εκτός από το μοναδικό ίδρυμα στην Ελλάδα που παρέχει ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είναι και Πανεπιστήμιο που ενισχύει και προάγει την έρευνα και την καινοτομία.

Συγχαίρουμε θερμά τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους στην έρευνα και στη δημιουργία πρωτότυπης επιστημονικής γνώσης. Είμαστε βέβαιοι το ΕΑΠ θα συνεχίσει να λαμβάνει διακρίσεις τόσο για την εκπαιδευτική όσο και για την ερευνητική του αριστεία.