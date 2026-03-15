Τρία σενάρια για την νέα κρίση που απειλεί το λιανεμπόριο – Η ΕΣΕΕ εκτιμά το νέο εύρος της ζημιάς

Τις πιθανές επιπτώσεις της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν στο διεθνές εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία αναλύει το τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΕΣΕΕ, σε νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε σήμερα (9.3.2026).

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΣΕΕ, η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί μία νέα περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας, με πιθανές συνέπειες για τις ενεργειακές αγορές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται κατά μέσο όρο περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου -περίπου 20 εκατ. βαρέλια ημερησίως- καθώς και περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Τυχόν διαταραχές στη ναυσιπλοΐα της περιοχής θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνοδο των τιμών ενέργειας, αύξηση του κόστους μεταφοράς και επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου.

Ήδη καταγράφονται επιπτώσεις στη ναυτιλία, με περιορισμούς στην ασφαλιστική κάλυψη πολεμικού κινδύνου και σημαντική αύξηση των ασφαλίστρων, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν περίπου στο 3% της αξίας του πλοίου, από περίπου 0,25% προηγουμένως. Παράλληλα, σημειώνονται καθυστερήσεις σε δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς LNG που παραμένουν αγκυροβολημένα στην περιοχή, καθώς και εκτροπές ή συσσωρευμένες καθυστερήσεις σε μέρος του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Όπως σημειώνεται, αν και η παγκόσμια οικονομία σήμερα είναι λιγότερο εξαρτημένη από το πετρέλαιο σε σχέση με τη δεκαετία του 1970, η ισχυρή χρηματοπιστωτική διασύνδεση των οικονομιών και η εξάρτηση από τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες δημιουργούν νέες μορφές ευαλωτότητας. Η έκταση των οικονομικών επιπτώσεων θα εξαρτηθεί, κυρίως, από τη διάρκεια της σύγκρουσης.

