Η αγορά σε κρίσιμο σταυροδρόμι – Προβλήματα και διεκδικήσεις στο επίκεντρο της διευρυμένης συνεδρίασης στην Καλαμάτα | Τι σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΕ (video)

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΕ. Οι διευρυμένες συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχουν πρωτίστως ενημερωτικό χαρακτήρα, με στόχο τον εντοπισμό των τοπικών ζητημάτων και, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και αγαστή συνεργασία, τη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου διεκδικητικού πλαισίου που θα συμβάλει στην ανάδειξη και επίλυσή τους.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε αρχικά σε ζητήματα που αφορούν τον εμπορικό κόσμο της Καλαμάτας και του Νομού Μεσσηνίας. Τέθηκαν ζητήματα όπως οι ελλείψεις σε υποδομές και το δημογραφικό πρόβλημα της περιοχής, καθώς και οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων στον αστικό ιστό της Καλαμάτας, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την εμπορική κίνηση. Επισημάνθηκε, επίσης, η ανάγκη ουσιαστικότερης διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης. Μεταξύ άλλων ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα περιφερειακά προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία –όπως επισημάνθηκε– δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων. Τονίστηκε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου οφείλει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, όχι μόνο με τη δημιουργία εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για μικρές επιχειρήσεις, αλλά και με τη θεσμοθέτηση μόνιμου μηχανισμού διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς. Υπογραμμίστηκε ότι οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, συγκρατούν τον πληθυσμό και λειτουργούν ως ανάχωμα στο δημογραφικό πρόβλημα.

Χαρακτηριστικά τα όσα σημείωσε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο πρόεδρος της ΠΟΕΕ Βασίλης Παγώνης.

Στη συνεδρίαση έγινε, επίσης, αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2025, με την διαπίστωση ότι δεν αγγίζουν ουσιαστικά τις μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κατατέθηκαν προτάσεις για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την Εφορία, ενώ καθορίστηκε το διεκδικητικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας για τη μείωση της φορολογίας των μικρών επιχειρήσεων. Το υπό ψήφιση νομοσχέδιο που αφορά τα εργασιακά αναλύθηκε και υπήρξε κοινή διαπίστωση ότι βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση προστασίας των εργαζομένων και στήριξης της επιχείρησης στην αναπτυξιακή της πορεία. Αποφασίστηκε να ενταθεί η προσπάθεια για θεσμοθέτηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για τις επιχειρήσεις και η ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων σε μακροχρόνιες δόσεις με απαλοιφή των ληστρικών προσαυξήσεων. Τέλος, εγκρίθηκε η πρόταση της ΠΟΕΕ για την ένταξη στο διεκδικητικό πλαίσιο της διασύνδεσης των τουριστικών πόλεων της Ανατολικής Πελοποννήσου, ως μέτρο ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης.

Τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου τίμησαν με την παρουσία τους οι Βουλευτές Μεσσηνίας κ. Μίλτος Χρυσομάλλης και κ. Περικλής Μαντάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλης Κανάκης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κ. Βαγγέλης Ξυγκώρος, οι Αντιπρόεδροι του Επιμελητηρίου κ. Παύλος Κρανιώτης και κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας και Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Καπερώνης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος κ. Νίκος Γεωργακίλας και ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος κ. Λυκούργος Καρολεμέας, ο Πρόεδρος του Τμήματος Μεταποίησης και Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΕ κ. Γιώργος Πετρόπουλος, ο Επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «ΠΡΩΤΑ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» κ. Μανώλης Μάκαρης καθώς και εκπρόσωποι των Εμπορικών Συλλόγων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Τρίπολης, Μονεμβασιάς, Μεγαλόπολης, Ναυπλίου και Κιάτου.