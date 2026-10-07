Τρία ξενοδοχεία της Costa Navarino στο ελληνικό Top 10 των Readers’ Choice Awards του Condé Nast Traveler

Το Mandarin Oriental, Costa Navarino βρίσκεται στην 8η θέση, το The Westin Resort Costa Navarino στην 9η και το The Romanos, a Luxury Collection Resort στη 10η θέση της κατηγορίας Resorts

Σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Costa Navarino στην κατηγορία «Resorts» των φετινών Readers’ Choice Awards του Condé Nast Traveler, με τρία ξενοδοχεία να συγκαταλέγονται ανάμεσα στα κορυφαία της Ελλάδας.

Το Mandarin Oriental, Costa Navarino κατέλαβε την 8η θέση, το The Westin Resort Costa Navarino την 9η και το The Romanos, a Luxury Collection Resort τη 10η θέση. Παράλληλα, το Mandarin Oriental, Costa Navarino διακρίθηκε και στην βρετανική έκδοση των Readers’ Choice Awards, λαμβάνοντας την 3η θέση στην αντίστοιχη λίστα.

Τα βραβεία του Condé Nast Traveler αναδεικνύουν κάθε χρόνο, μέσα από την αξιολόγηση των αναγνωστών, ταξιδιωτικές εμπειρίες και προορισμούς που ξεχώρισαν σε όλο τον κόσμο. Η διάκριση της Costa Navarino αποτυπώνει την αναγνώριση της εμπειρίας φιλοξενίας που προσφέρει ο προορισμός, συνδυάζοντας τη φύση και την πολιτιστική κληρονομιά της Μεσσηνίας με τη γαστρονομία, την ευεξία, τον αθλητισμό και τις αυθεντικές εμπειρίες.

Με ανεμπόδιστη θέα στον κόλπο του Ναβαρίνου, το Mandarin Oriental, Costa Navarino συνδυάζει τη φιλοσοφία φιλοξενίας και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών της Mandarin Oriental με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Μεσσηνίας. Οι ευρύχωρες σουίτες και βίλες, τα εστιατόρια και bars, το Beach Club, το Spa και οι χώροι ευεξίας διαμορφώνουν μια εμπειρία που εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν μέσα από ξεχωριστές προτάσεις γαστρονομίας, wellbeing και πολιτισμού, αλλά και δραστηριότητες που φέρνουν τους επισκέπτες πιο κοντά στη φύση και τον τόπο.

Με ανεμπόδιστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και φόντο τους καταπράσινους ελαιώνες, το The Romanos, a Luxury Collection Resort έχει εξελίξει την εμπειρία φιλοξενίας μέσα από ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από τη μεσσηνιακή παράδοση, την αυθεντικότητα και την εποχικότητα. Το resort παρουσιάζει νέες γαστρονομικές προτάσεις, σε συνδυασμό με μια ολιστική προσέγγιση στην ευεξία και τη μακροζωία, ενώ οι βίλες και οι σουίτες του αναβαθμίζουν περαιτέρω την εμπειρία, προσφέροντας απόλυτη ιδιωτικότητα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επισκέπτη.

Το The Westin Resort Costa Navarino αποτελεί ιδανικό προορισμό για οικογένειες, μέσα σε ένα καταπράσινο φυσικό περιβάλλον. Μικροί και μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν ένα ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων, από ποδηλασία και πεζοπορία στη μεσσηνιακή φύση, μέχρι sup, kayak και καταδύσεις. Οι μικροί επισκέπτες απολαμβάνουν το υδάτινο πάρκο, συμμετέχουν σε sports camps και

δοκιμάζουν τις δεξιότητές τους στο NBA Basketball School και στο Juventus Academy Resort Experience.

Οι επισκέπτες της Costa Navarino μπορούν να απολαύσουν έναν συνδυασμό αθλητικών δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν επίσης το γκολφ στα τέσσερα γήπεδα 18 οπών, καθώς και τένις, padel και pickleball στο Mouratoglou Tennis Center. Στη Navarino Agora, σημείο συνάντησης της τέχνης και του πολιτισμού, οι επισκέπτες συναντούν ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, καθώς και πάνω από 20 καταστήματα, εστιατόρια και χώρους ψυχαγωγίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: www.costanavarino.com