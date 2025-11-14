Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τριετής φοροαπαλλαγή ενοικίων: Τι αλλάζει, ποιοι τη δικαιούνται, πότε χάνεται για τους ιδιοκτήτες

Σε ισχύ τέθηκε μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου για τη φορολογική μεταρρύθμιση, η ρύθμιση για τη φοροαπαλλαγή ενοικίου που έχουν οι ιδιοκτήτες εφόσον διαθέσουν προς ενοικίαση κλειστά ακίνητα ή ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Με τις αλλαγές που επέρχονται, απαλλάσσονται για τρία χρόνια από τον φόρο εισοδήματος όσοι εκμισθώνουν κατοικία η οποία παρέμενε κενή για 36 συνεχόμενους μήνες.

Συγκεκριμένα, το ακίνητο θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως “κενό” στις δηλώσεις Ε1 και Ε2 και τα τρία προηγούμενα χρόνια πριν υπογραφεί συμβόλαιο μίσθωσης. Η απαλλαγή ισχύει για κατοικίες κλειστών κατοικιών που προέρχονται από μισθώσεις κενών κατοικιών ή κατοικιών που είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση, των οποίων η πρώτη από τις παραπάνω συμβάσεις ενοικίασης ως κύριας κατοικίας θα συναφθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ 

