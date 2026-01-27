Τελευταία Νέα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τριήμερη εξόρμηση στα βουνά της Ευρυτανίας με τον ΕΟΣ Καλαμάτας

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας από 31 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιήσει τριήμερη εξόρμηση στα βουνά της Ευρυτανίας και πιο συγκεκριμένα στο Βελούχι και στην Χελιδόνα.
Πρόγραμμα:
Αναχώρηση Σάββατο 31/01/2026 το πρωί 5:30π.μ. από τα εντευκτήρια του Συλλόγου με κατεύθυνση το Καρπενήσι.  Από το Καρπενήσι ως το χιονοδρομικό κέντρο για την ανάβαση στην Ψηλή Κορυφή (Βελούχι).
Κυριακή (1/2) αναχώρηση από το Καρπενήσι προς το παλιό μικρο χωρίο για την ανάβαση στην Χελιδόνα.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον αρχηγό: Καββαθάς Γιώργος (6980545687).
