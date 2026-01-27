Τριήμερη εξόρμηση στα βουνά της Ευρυτανίας με τον ΕΟΣ Καλαμάτας

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας από 31 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιήσει τριήμερη εξόρμηση στα βουνά της Ευρυτανίας και πιο συγκεκριμένα στο Βελούχι και στην Χελιδόνα.

Πρόγραμμα: το πρωί 5:30π.μ. από τα Αναχώρηση Σάββατο 31/01/2026από τα εντευκτήρια του Συλλόγου με κατεύθυνση το Καρπενήσι. Από το Καρπενήσι ως το χιονοδρομικό κέντρο για την ανάβαση στην Ψηλή Κορυφή (Βελούχι). Βαθμός δυσκολίας: 5 Κυριακή (1/2) αναχώρηση από το Καρπενήσι προς το παλιό μικρο χωρίο για την ανάβαση στην Χελιδόνα. Βαθμός δυσκολίας: 5.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον αρχηγό: Καββαθάς Γιώργος (6980545687).