Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
26
Σεπτέμβριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στην Αγία Τριάδα (pic)

Share

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες μια κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καλαμάτας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Περισσότερα σε λίγο…..

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ