Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στην Αγία Τριάδα (pic)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες μια κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καλαμάτας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Περισσότερα σε λίγο…..