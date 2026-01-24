Τροχαίο δυστύχημα στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε με φορτηγό (video)
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου πάνω στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου., όταν μια νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Νεκρός είναι ο 25χρονος οδηγός μηχανής, κάτοικος Ναυπάκτου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί και ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί σοβαρά.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Ρίου σε κρίσιμη κατάσταση, όπου δυστυχώς κατέληξε.
