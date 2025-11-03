Τροχαίο στη Θουρία – ΙΧ προσέκρουσε σε κολώνα στα φανάρια

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στην ΕΟ Καλαματα Θούρια, περίπου στις 8μ.μ. Όταν ΙΧ αυτοκίνητο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στην κολώνα του σηματοδότη, στα φανάρια της Θουριας.

Ο οδηγός, νεαρός ενήλικας, ρομα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαματας και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.