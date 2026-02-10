Τσικνοπέμπτη: Πόσο ακριβότερα θα πληρώσουμε φέτος το κρέας σε σχέση με πέρυσι

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την Τσικνοπέμπτη του 2026 και οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των βασικών κρεάτων.

Σύμφωνα με το mega, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, το κόστος για αρνί, μοσχάρι, βόειο και λουκάνικα καταγράφει άνοδο που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 30%, καθιστώντας το παραδοσιακό τσίκνισμα πιο “αλμυρό” από ποτέ.

Παράλληλα, αυξήσεις σημειώνονται και σε καθημερινά προϊόντα όπως το χοιρινό, οι κοτομπουκιές και το κοτόπουλο, επιβαρύνοντας περαιτέρω το οικογενειακό καλάθι.

Σύγκριση τιμών κρεάτων – Τσικνοπέμπτη 2025 & 2026

Αρνί

Ελληνικό αρνί – τιμή κιλού

Τσικνοπέμπτη 2025: 10,80 €

Τσικνοπέμπτη 2026: 13,80 €

Αύξηση: 27,8%

Μοσχάρι

Μοσχάρι γάλακτος Ολλανδίας, κόντρα με οστό – τιμή κιλού

Τσικνοπέμπτη 2025: 17,89 €

Τσικνοπέμπτη 2026: 23,95 €

Αύξηση: 33,87%

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ