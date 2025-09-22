«Τσουρουφλίζουν» οι τιμές στο κρέας – Τι σημειώνει ο Γ. Λεχουρίτης (video)

Οι κτηνοτρόφοι και οι κρεοπώλες εκφράζουν έντονη ανησυχία για την πορεία της αγοράς, καθώς δεν διακρίνουν καμία ένδειξη αισιοδοξίας για το άμεσο μέλλον. Η μείωση του ζωικού κεφαλαίου, οι ζωονόσοι, το αυξημένο κόστος παραγωγής και η εξάρτηση από τις εισαγωγές έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα, οδηγώντας σε σημαντικές αυξήσεις τιμών. Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτης σημείωσε «Θα έχουμε απαγόρευση κατανάλωσης κρέατος, γιατί μια πολυμελής οικογένεια δε θα μπορεί να φάει κρέας» ενώ επεσήμανε «Πάντα οι παραγωγοί βρίσκουν δικαιολογία για να πουν πόσο ακριβαίνουν τα προϊόντα εννοώ οι παραγωγικές τάξεις και όχι η ίδια η παραγωγή σαν πρωτογενής τομέας… Η ευλογιά θα χτυπήσει τον κτηνοτρόφο… Επί ένα χρόνο δεν είχαν πάρει ούτε ένα μέτρο όλα αυτά χάριν του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σχολιάζοντας την τιμή σε αρνί, κατσίκι και μοσχάρι είπε «Για το αρνί και το κατσίκι μας λένε ότι φταίει η ευλογιά των αιγοπροβάτων, η οποία έχει αποδεκατίσει έχει σταματήσει την τροφοδοσία της αγοράς, το μοσχάρι τι έχει και ξεπέρασε τα 18 ευρώ το κιλό. Πάντοτε θα βρίσκουν δικαιολογία, όμως ο κόσμος είναι αυτός, ο οποίος αγοράζει».

Η αύξηση στην τιμή πολλών προϊόντων μέχρι να φτάσει στο ράφι είναι μεγάλη με τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών να αναφέρει «Το ίδιο προϊόν να εισάγεται από την ίδια πηγή και είναι ιδιωτικής ετικέτας αυτών που παράγουν τα σούπερ μάρκετ και έχει δύο ευρώ το κιλό και το επώνυμο προϊόν μιας ελληνικής εταιρείας να έχει τιμή πέντε ευρώ το κιλό αυτή η διαφορά δεν είναι νόμιμης κερδοφορίας είναι διαφορά αισχροκέρδειας».

Μεταξύ άλλων υπογράμμισε «Λύσεις υπάρχουν και αυτές επιτυγχάνονται όταν λέει ο υπουργός θα βάλουμε 2 τιμές το ράφι τη μια χονδρικής δηλαδή πόσο αγοράζει και τιμή καταναλωτή. Εγώ θα πρότεινα να υπάρχουν τρεις, τιμή παραγωγού πόσο το αγοράζει από τον παραγωγό από τον πρωτογενή τομέα, τιμή εμπόρου και τιμή καταναλωτή».