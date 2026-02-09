Τζειμς Μπόντ: Επιχείρηση ψωροκώσταινα

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Ρε είμαστε πολύ σπουδαίοι και δεν το καταλάβαμε ! Μας κατασκοπεύουν υπερδυνάμεις σαν την Κίνα ! Άραγε τι να θέλουν να μάθουν οι Κινέζοι από εμάς ; Φαίνεται έχουμε τα μυστικά μας ..και τα νηστικά μας όπλα που δεν τα καταλαβαίνουν οι σχιστοματηδες ! Θέλουν να καταλάβουν πχ πως ένας βουλευτής , ένας υπουργός αλλάζει τρία τέσσερα κόμματα και δεν του πετάει ένας μια ντομάτα , ένα γιαούρτι ,αλλά τον ψηφίζει ; Θέλει ψάξιμο κατασκοπευτικό να μάθεις τι ηλίθια ψυχολογία έχει αποχτήσει αυτός ο Έλληνας !

Πως γίνεται μια ολόκληρη χώρα να ασχολείται ένα χρόνο με το γάμο του Κασελακη να τον έχει κάνει αρχηγό σε ένα από τα μεγαλύτερα κόμματα , αυτός να το διαλύει και τώρα ούτε να τον δούνε δεν θέλουν ; Ανεξήγητα χρήζουν έρευνας !

Μα τι κάνουν αυτοί οι Έλληνες ; δεν τρώνε τα σκυλιά όπως εμείς οι Κινέζοι και τα έχουν μπόλικα , αλλά τρώνε γουρουνοπουλες εισαγόμενες ; Δεν μας καταλαβαίνουν , θέλουν να μάθουν… Εμείς οι Κινέζοι σας στέλνουμε τα προϊόντα μας φτηνά κι εσείς προτιμάτε τα Γιαπωνέζικα ; Καβασακι , Μητσοτακι και Ανδρουλακι ; Θέλουν να το ψάξουν οι άνθρωποι ! Ασε αυτά τα ανεξήγητα που πρέπει να ερευνηθούν σχολαστικά ;

Πως γίνονται οι μπανάνες στον Όλυμπο ; τα βαμβάκια στο Γράμμο ; οι ελιές στο αεροδρόμιο και οι γίδες στο Κολωνάκι ; (πρώην Κατσικαδικα ..) ; Θέλουν πολύ να μάθουν τα μυστικά μας πως κάνουμε προέδρους της δημοκρατίας , τους πιο άχρωμους , άοσμους και άχρηστους ; και ευρωβουλευτές τους άθλιους του Βίκτωρος Ουγκο ;; «Τζειμς Μποντ , επιχείρηση Ψωροκώσταινα»