Τζειμς Μπόντ: Επιχείρηση ψωροκώσταινα

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Ρε  είμαστε  πολύ σπουδαίοι και  δεν το καταλάβαμε  !  Μας κατασκοπεύουν  υπερδυνάμεις σαν την Κίνα ! Άραγε τι να θέλουν να μάθουν οι Κινέζοι από εμάς  ;  Φαίνεται έχουμε  τα μυστικά  μας ..και τα νηστικά μας όπλα   που δεν τα καταλαβαίνουν οι σχιστοματηδες ! Θέλουν να καταλάβουν πχ  πως ένας  βουλευτής , ένας υπουργός  αλλάζει τρία τέσσερα  κόμματα και δεν του πετάει ένας μια ντομάτα , ένα γιαούρτι  ,αλλά τον ψηφίζει ;  Θέλει ψάξιμο κατασκοπευτικό  να μάθεις τι ηλίθια ψυχολογία έχει αποχτήσει αυτός ο Έλληνας !

Πως γίνεται μια ολόκληρη χώρα να ασχολείται   ένα  χρόνο με το γάμο του  Κασελακη να τον έχει κάνει αρχηγό σε ένα  από τα μεγαλύτερα κόμματα , αυτός να το διαλύει και τώρα  ούτε να  τον δούνε δεν θέλουν ;  Ανεξήγητα χρήζουν έρευνας  !

Μα τι κάνουν αυτοί οι Έλληνες ; δεν τρώνε  τα σκυλιά όπως  εμείς οι Κινέζοι  και τα έχουν μπόλικα , αλλά τρώνε  γουρουνοπουλες εισαγόμενες ; Δεν μας  καταλαβαίνουν , θέλουν να  μάθουν…  Εμείς οι  Κινέζοι  σας στέλνουμε τα προϊόντα μας φτηνά κι εσείς προτιμάτε  τα  Γιαπωνέζικα ; Καβασακι , Μητσοτακι και Ανδρουλακι ;  Θέλουν να το  ψάξουν οι άνθρωποι !  Ασε αυτά τα ανεξήγητα που πρέπει να  ερευνηθούν σχολαστικά ;

Πως γίνονται οι μπανάνες  στον Όλυμπο ; τα βαμβάκια στο Γράμμο ; οι ελιές στο αεροδρόμιο και οι γίδες στο Κολωνάκι ;  (πρώην Κατσικαδικα ..)  ;  Θέλουν πολύ να μάθουν τα μυστικά μας   πως κάνουμε προέδρους της δημοκρατίας ,  τους πιο άχρωμους , άοσμους  και άχρηστους ;  και ευρωβουλευτές   τους άθλιους του Βίκτωρος Ουγκο ;;    «Τζειμς Μποντ  , επιχείρηση  Ψωροκώσταινα»

