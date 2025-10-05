Προ των πυλών η κακοκαιρία Barbara -Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από απόψε, πού θα χτυπήσει [χάρτες]

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από απόψε με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για έντονες βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του σήμερα στο Χ ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ο καιρός θα παρουσιάσει «επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες που τη Δευτέρα θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα. Το χαμηλό που οι Ιταλοί το ονόμασαν Barbara δεν θα μας επηρεάσει με τον ίδιο τρόπο όπως την Ιταλία, καθώς τα προβλεπόμενα ύψη βροχής δεν θα είναι πολύ υψηλά».

Λίγο αργότερα επανήλθε με νέα ανάρτηση προσθέτοντας ότι έντονα φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Μεταξύ άλλων ο Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε: «Σας ενημερώνω ότι η ΕΜΥ επέλεξε την προειδοποίηση για τη νέα μεταβολή του καιρού να την εντάξει στη γενική πρόγνωση του καιρού και στην ενότητα προειδοποιήσεις, όπου για τη Δευτέρα χαρακτηριστικά αναφέρεται: Πιθανώς κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά μέχρι αργά το απόγευμα και στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα».

