Βιολογικός Γαργαλιάνων: Αίτηση της αντιπολίτευσης και του προέδρου της Κοινότητας Γαργαλιάνων για την τύχη του έργου στο ΠΕΚΑ

Στην Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» (ΠΕΚΑ 2021-2027), απευθύνονται οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης του δήμου Τριφυλίας και ο πρόεδρος της Κοινότητας για την τύχη του έργου του βιολογικού των Γαργαλιάνων.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

Σε συνέχεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, την πραγματοποίησης της οποίας αιτηθήκαμε η Αντιπολίτευση του Δήμου και στην οποία είχαμε θέμα για τον Βιολογικό Καθαρισμό Γαργαλιάνων,

Επειδή αντί συγκεκριμένων και πειστικών απαντήσεων από τον κ. Δήμαρχο λάβαμε αόριστες κουβέντες,

Επειδή ο κ. Δήμαρχος αντί να προσκομίσει και να παρουσιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο επίσημα κρατικά έγγραφα τα οποία να αποδεικνύουν ότι η χρηματοδότηση του έργου του Βιολογικού Καθαρισμού είναι εξασφαλισμένη και η χρηματοροή θα συνεχιστεί απρόσκοπτα,

Επειδή αντί για διαλογική συζήτηση με αναλυτική ενημέρωση και με στόχο την εξεύρεση λύσης για την απόλυτη διασφάλιση του έργου, ο κ. Δήμαρχος αποχώρησε με λεκτικές επιθέσεις και απειλές για προσφυγή στη Δικαιοσύνη,

Επειδή από την ημερομηνία ανάκλησης της Πράξης ένταξης του έργου του Βιολογικού Καθαρισμού Γαργαλιάνων στις 14-11-2025 μέχρι και την συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ο κ. Δήμαρχος δεν ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων και τους πολίτες των Γαργαλιάνων και της Τριφυλίας για τις εξελίξεις στο θέμα του ΒΙΟ.ΚΑ.,

Επειδή στην συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας στις 12 Φεβρουαρίου ο κ. Δήμαρχος δεν απάντησε σε εύλογα, κρίσιμα και ουσιαστικά ερωτήματα που θέτουν οι πολίτες αλλά και δικά μας σχετικά με το έργο του ΒΙΟ.ΚΑ. Γαργαλιάνων,

Επειδή είναι διάχυτη η αγωνία και ανησυχία για την τύχη του έργου του ΒΙΟ.ΚΑ. στους πολίτες των Γαργαλιάνων αλλά και σε εμάς ως αιρετούς εκπροσώπους των συνδημοτών μας,

Επειδή στόχος μας δεν είναι η αντιδικία με τον κ. Δήμαρχο και με κανέναν άλλον αλλά η απόλυτη διασφάλιση και υλοποίηση του έργου του ΒΙΟ.ΚΑ. Γαργαλιάνων,

Με υπευθυνότητα και σεβασμό στους συνδημότες μας και θέλοντας να μας παρασχεθεί σαφής και επίσημη ενημέρωση για το έργο του ΒΙΟ.ΚΑ. Γαργαλιάνων,

Απευθυνθήκαμε εγγράφως με αίτησή μας στην Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» (ΠΕΚΑ 2021-2027) με συγκεκριμένα ερωτήματα και αναμένουμε τις απαντήσεις της.

Σας επισυνάπτουμε την αίτηση που υπογράφουμε οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης στο Δ.Σ. Τριφυλίας και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων.

ΑΙΤΗΣΗ Κυπαρισσία, 13-2-2026

1)Χάιδως Παναγιωτοπούλου

2) Κυριαζή Κατρίτση,

3) Αικατερίνης Τσιγγάνου

Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Τριφυλίας, επικεφαλής παρατάξεων της αντιπολίτευσης

4)Αριστομένη Καραχάλιου, Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων

ΠΡΟΣ:

Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» (ΠΕΚΑ 2021-2027)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Γραφείο Πρωθυπουργού

Γραφείο Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γραφεία Βουλευτών Νομού Μεσσηνίας

Κοινοβουλευτικές Ομάδες όλων των Κομμάτων

Περιφέρεια Πελοποννήσου- Γραφείο Περιφερειάρχη

Δήμο Τριφυλίας – Γραφείο Δημάρχου & Τεχνική Υπηρεσία

ΘΕΜΑ: Αίτημα παροχής διευκρινίσεων σχετικά με την δυνατότητα ένταξης της πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε.Γαργαλιάνων» στο ΕΣΠΑ – ΠΕΚΑ 2021-2027.

Αξιότιμοι κύριοι,

Λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης 69 Πράξεων με Α.Π.198425ΕΞ2025 – ΥΠΕΘΟΟ 14/11/2025 (ΑΔΑ; 9ΘΣΙΗ-ΟΒΤ), όπου μεταξύ των άλλων ανακαλείται η ένταξη της πράξης του θέματος της παρούσης αιτήσεως. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το υποέργο «Εσωτερικό Δίκτυο πόλεως Γαργαλιάνων, Αγωγός Μεταφοράς και Αγωγός Διάθεσης (χερσαίος και υποθαλάσσιος) ήδη εκτελείται, βάση της από 27.12.2023 σχετικής σύμβασης. Την τεράστια αξία του έργου για το περιβάλλον, την δημόσια υγεία και την ανάπτυξη της περιοχής μας (τονίζουμε ότι εντός των ορίων της Δ.Ε.Γαργαλιάνων έχει χωροθετηθεί και λειτουργεί η ΠΟΤΑ Ρωμανός). Επομένως την ανάγκη χρηματοδότησης και υλοποίησης του εν λόγω έργου. Το γεγονός ότι έως σήμερα έχουν εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις με κωδικούς 5.5.65.1 με προϋπολογισμό 200 εκατ.€ και 5.5.62.64.65ΟΛ με προϋπολογισμό 150 εκατ.€ δεν περιελάμβαναν ως Δικαιούχο τον Δήμο Τριφυλίας και την σχετική πράξη. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε ισχύ η πρόσκληση 5.5.65.1-2 με προϋπολογισμό μόλις 8 εκατ.€ και 15 Δικαιούχους, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος μας.

Επειδή, μέλημα, αγωνία, διαρκής στόχος και βούλησή μας, ως αιρετοί εκπρόσωποι των συνδημοτών μας που νοιαζόμαστε για το κοινό καλό και την πρόοδο, είναι αυτό το εμβληματικό έργο βελτίωσης της ποιότητας ζωής, προστασίας του περιβάλλοντος και αναπτυξιακής πνοής για την περιοχή της Δ.Ε. Γαργαλιάνων, που ξεκίνησε από το 1992, είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα και να ολοκληρωθεί το συντομότερο, ασφαλέστερα και σωστότερα,

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε:

Α. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την χρηματοδότηση του τόσο σημαντικού αυτού έργου; Θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση και πότε ή θα τροποποιηθούν οι υπάρχουσες με ενίσχυση του προϋπολογισμού;

Β. έχοντας αξιολογήσει τα δικαιολογητικά της πράξης (σχ.ΑΠ ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6845/01.07.2021), βάσει της Απόφασης Ένταξης θεωρείτε ότι υπάρχουν θέματα, μελέτες ή εγκρίσεις που πρέπει να επικαιροποιηθούν ή να τροποποιηθούν, ενόψει της νέας υποβολής;

Γ. Τυχόν τροποποίηση του σχεδιασμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με την εισαγωγή της τριτοβάθμιας επεξεργασίας θα τύχει χρηματοδότησης ως επιλέξιμη δαπάνη;

Παρακαλούμε για την άμεση απάντησή σας, προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον και η ορθή χρήση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.

Με εκτίμηση

Χάιδω Παναγιωτοπούλου

Κυριαζής Κατρίτσης

Αικατερίνη Τσιγγάνου

Αριστομένης Καραχάλιος