Βιομηχανία: Μείωση 4,6% για τις τιμές εισαγωγών τον Ιανουάριο

Μείωση κατά 4,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο φέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

Ωστόσο, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Δεκεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,0% έναντι αύξησης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 3,2% έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του moneyreview.gr πατώντας εδώ