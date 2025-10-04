ΒΙΠΕ και νέα Επιχειρηματικά Πάρκα στην Πελοπόννησο — Χρ. Λαμπρόπουλος: «Υποδομές που θωρακίζουν την ανάπτυξη»

Με έμφαση στον στρατηγικό ρόλο των Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ) και των οργανωμένων υποδοχέων επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, παρενέβη στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών, που διεξάγεται στον Βόλο, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Χρήστος Λαμπρόπουλος.

Στον χαιρετισμό του τόνισε ότι η Πελοπόννησος διαθέτει κρίσιμες υποδομές και δυναμική που μπορούν να στηρίξουν την παραγωγή, την καινοτομία και την προσέλκυση επενδύσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης, που ήδη εξελίσσεται σε σημαντικό κέντρο φαρμακοβιομηχανίας και αποτελεί παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης για ολόκληρη την Περιφέρεια:

«Η ΒΙΠΕ Τρίπολης έχει αναδειχθεί σε κόμβο παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η ανάγκη για επέκτασή της είναι πλέον προφανής, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί ως εφαλτήριο ανάπτυξης και εξωστρέφειας», υπογράμμισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα δύο νέα επιχειρηματικά πάρκα που προωθούνται στη Μεγαλόπολη, στο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης της περιοχής μετά την απολιγνιτοποίηση: «Με τα πάρκα της Μεγαλόπολης δημιουργούμε σύγχρονες, οργανωμένες ζώνες για την υποδοχή καινοτόμων επενδύσεων, νέων τεχνολογιών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για υποδομές που θωρακίζουν την τοπική οικονομία και δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας».

Ο κ. Λαμπρόπουλος επέμεινε στη σημασία του νέου χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς αυτός μπορεί, επιτέλους, να δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας Βιομηχανικών Περιοχών και σε Περιφερειακές Ενότητες όπου σήμερα δεν υπάρχουν οργανωμένοι υποδοχείς. Παράλληλα, υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο των συνεργειών με τα Επιμελητήρια και τους Συνδέσμους Επιχειρήσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Ο κ. Λαμπρόπουλος κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και τους παραγωγικούς φορείς, εργάζεται με στόχο να καταστεί η περιοχή ελκυστικός και ασφαλής προορισμός επενδύσεων, με ισχυρές υποδομές και σταθερό θεσμικό πλαίσιο.