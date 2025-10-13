VisitPeloponnese | Αύξηση +9,8% στον Διεθνή Αερολιμένα Καλαμάτας και θετικές μετρήσεις για το 2025

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πρώτου οκταμήνου του 2025, οι αφίξεις εξωτερικού στον Διεθνή Αερολιμένα Καλαμάτας σημείωσαν αύξηση +9,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη ζήτηση για απευθείας πρόσβαση στην Πελοπόννησο, μέσω τακτικών πτήσεων, από στρατηγικές αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ολλανδία.

Παράλληλα, θετικά είναι τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει ισχυρές ποσοστιαίες αυξήσεις στους βασικούς δείκτες τουριστικής απόδοσης των κυριότερων αγορών του εξωτερικού. Οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν από 1.869,3 εκ. σε 2.267,3 εκ. (+21,3%), οι αφίξεις επισκεπτών από 271.800 σε 347.100 (+27,8%) και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από 110,9 εκατομμύρια ευρώ σε 158,6 εκατομμύρια ευρώ (+43%). Η δραστηριότητα του πρώτου εξαμήνου αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 του ετήσιου συνόλου, όμως τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν μία θετική τάση για το τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου.

Η ανοδική τροχιά του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, ενισχύει όχι μόνο την τουριστική εικόνα της περιοχής, αλλά και τη συνολική της δυναμική της ως κόμβο ανάπτυξης, καινοτομίας και εξωστρέφειας. Οι προσδοκώμενες επενδύσεις στον Διεθνή Αερολιμένα αναμένεται να δημιουργήσουν ισχυρές προοπτικές, μετατρέποντας την Πελοπόννησο σε ελκυστικό πεδίο επενδύσεων.

Όπως επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μακροπρόθεσμων πολιτικών που ενισχύουν την τουριστική βιωσιμότητα της περιοχής, μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης της προσβασιμότητας, της ενιαίας ταυτότητας και της δικτυακής προϊοντικής ανάπτυξης σε όλη την επικράτειά της. Με σαφή προσανατολισμό στο όραμα του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, επενδύουμε στην ενίσχυση της εξωστρέφειας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, μέσα από στοχευμένες δράσεις προβολής και βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία».

VISIT PELOPONNESE CONNECT

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το VisitPeloponnese ενθαρρύνουν όλους τους επαγγελματίες και φορείς των εξωστρεφών τομέων (τουρισμός, πολιτισμός, γαστρονομία, αγροδιατροφή κ.λπ.) να γίνουν μέρος του οικοσυστήματος VisitPeloponnese Connect, κάνοντας εγγραφή εδώ.

Μέσω του Connect, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν: