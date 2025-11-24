Έναρξη των προσκλήσεων της ΟΧΕ στην Κορινθία – Δημήτρης Πτωχός: «Μια στρατηγική επένδυση 20,2 εκατ. ευρώ για τρεις Δήμους»

Με μια ολοκληρωμένη και στρατηγική παρέμβαση για την Κορινθία, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανακοίνωσε στην Τρίπολη την έναρξη του κύκλου προσκλήσεων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για τους Δήμους Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης, Σικυωνίων και Νεμέας.

Καλωσορίζοντας τους Δημάρχους Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης Βλάση Τσιώτο, Σικυωνίων Σπύρο Σταματόπουλο και Νεμέας Κωνσταντίνο Φρούσιο, ο κ. Πτωχός έκανε λόγο για «μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή», τονίζοντας ότι η ΟΧΕ αποτελεί «ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ανάπτυξης που δίνει στις τοπικές κοινωνίες τη δυνατότητα να σχεδιάσουν το μέλλον τους με τρόπο στοχευμένο, σύγχρονο και βιώσιμο».

Η ΟΧΕ έχει εγκριθεί με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 20,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027», με χρηματοδότηση 17,2 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και 3 εκατ. ευρώ από το ΕΚΤ+. Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, πρόκειται για «μια συνεκτική στρατηγική που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του νέου ΕΣΠΑ για να αναβαθμίσει την καθημερινότητα των πολιτών, να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής».

Τέσσερις προσκλήσεις – Μια πλήρης αναπτυξιακή αλυσίδα

Ο κ. Πτωχός παρουσίασε αναλυτικά τις τέσσερις προσκλήσεις που ενεργοποιούνται, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 18,78 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των αναγκών της περιοχής παρέμβασης – από την κοινωνική στήριξη και την πρόληψη, έως τις υποδομές, τον πολιτισμό και την εξωστρέφεια.

1η Πρόσκληση – Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και υπηρεσιών υγείας (3 εκατ. €)

Ο Περιφερειάρχης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της πρώτης πρόσκλησης, που αφορά την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει δύο μεγάλες παρεμβάσεις:

Α) Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ανοιχτής Φροντίδας & Κοινωνικής Ένταξης

Δημιουργείται δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών σε όλη την περιοχή: ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενίσχυση οικογενειών, δραστηριότητες για παιδιά και νέους, κατ’ οίκον φροντίδα για ηλικιωμένους & ΑμεΑ, εργαστήρια ένταξης, στελέχωση με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Β) Κινητές Μονάδες Πρόληψης & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

Μονάδες που θα καλύπτουν όλες τις κοινότητες των τριών Δήμων, με υπηρεσίες πρόληψης, προληπτικών εξετάσεων και υποστήριξης ευάλωτων ομάδων. Ο κ. Πτωχός χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόσκληση «κομβική για την κοινωνική συνοχή της Κορινθίας».

2η Πρόσκληση – Δίκτυο απορροής όμβριων πόλης Ξυλοκάστρου

Πρόκειται για έργο που, όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης, «ακουμπά την καρδιά της καθημερινότητας των κατοίκων», καθώς σχετίζεται με την αντιπλημμυρική προστασία, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της πόλης.

3η Πρόσκληση – Αστικές αναπλάσεις σε Ξυλόκαστρο & Κιάτο (6.011.000 €)

Ο Περιφερειάρχης παρουσίασε τα δύο έργα αστικής αναβάθμισης:

Βιοκλιματική Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Κιάτου, με στόχο τη βιώσιμη κινητικότητα, την προσβασιμότητα και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.

Βιοκλιματική Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Ξυλοκάστρου, μια ουσιαστική παρέμβαση αναβάθμισης του αστικού κέντρου.

«Παρεμβάσεις που αλλάζουν την εικόνα των πόλεων και ενισχύουν την ποιότητα ζωής», όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πτωχός.

4η Πρόσκληση – Πέντε εμβληματικά έργα πολιτισμού και εξωστρέφειας (8,37 εκατ. €)

Η τέταρτη πρόσκληση περιλαμβάνει έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως:

Κέντρο Ανάδειξης & Προώθησης Οίνου (Νεμέα)

Ψηφιακό Μουσείο Μυκηναϊκής Ναυτικής Τέχνης – Αριστοναυτών (Ξυλόκαστρο)

Προστασία & Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Σικυώνος

Πολιτιστικό ψηφιακό διαδραστικό κέντρο στο ΚΣΟΣ με επίκεντρο τον Ηρακλή

Ανάδειξη Οικίας Κρινάκου (Δημοτική Πινακοθήκη Ξυλοκάστρου)

Ο Περιφερειάρχης τα χαρακτήρισε «έργα που ενισχύουν την πολιτιστική ταυτότητα της Κορινθίας και αυξάνουν την εξωστρέφειά της».