VisitPeloponnese | Open Call για συμμετοχή στο 16ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την προώθηση των ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων της Πελοποννήσου και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων, προσκαλεί τις επιχειρήσεις του μελισσοκομικού τομέα να συμμετάσχουν στο

16ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας που θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου από 5 έως 7 Δεκεμβρίου 2025.

Ποιοι συμμετέχουν

Μελισσοκόμοι

Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί

εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης μελιού

επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων μέλισσας

επιχειρήσεις παραγωγής και επεξεργασίας κεριού

Επιλογή χώρου-κόστος συμμετοχής

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα καλύψει μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής, ενώ το υπόλοιπο αυτής θα καλυφθεί από τους εκθέτες.

Κάθε επιχείρηση θα έχει στη διάθεσή της περίπτερο 6 τετραγωνικών μέτρων.

Το τελικό κόστος συμμετοχής τους θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων και θα ανέλθει περίπου στο ποσό 400 € πλέον ΦΠΑ ανά εκθέτη (στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται το κόστος εγγραφής).

Honey Tasting

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί και Honey Tasting, με κόστος συμμετοχής 100€ πλέον ΦΠΑ για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να λάβει μέρος. Για κάθε εταιρεία που συμμετέχει θα δημιουργηθεί ξεχωριστό ψηφιακό landing page. Στο κόστος συμμετοχής των συνεκθετών με περίπτερο περιλαμβάνεται η συμμετοχή με μία ετικέτα προϊόντος στο honey tasting.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί και επιχειρήσεις της Πελοποννήσου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μελισσοκομίας καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής έως και την

8η Νοεμβρίου 2025.

Δηλώστε συμμετοχή στη φόρμα εδώ

Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνει με χρονική σειρά προτεραιότητας.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Θάνου Μιχελόγγονα

«Η δράση αυτή εντάσσεται στη στοχευμένη στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης. Με σταθερό προσανατολισμό στο όραμα του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, επενδύουμε στην ποιότητα της τοπικής παραγωγής και των τοπικών επιχειρήσεων, πιστεύοντας τόσο στις εξαγωγικές τους δυνατότητες, όσο και στο ρόλο τους για την αναγνωρισιμότητα της Πελοποννήσου. Το μεγάλο στοίχημα για την Πελοπόννησο είναι να προβληθεί ενιαία και συντονισμένα, μέσα από το νέο place brand, δημιουργώντας συνέργειες που ενισχύουν την ταυτότητα, την εικόνα και την ελκυστικότητα του τόπου μας σε διεθνές επίπεδο».

VISIT PELOPONNESE CONNECT

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το VisitPeloponnese ενθαρρύνουν όλους τους stakeholders των εξωστρεφών τομέων του τόπου (Τουρισμός, Πολιτισμός, Γαστρονομία κλπ.) να γίνουν μέρος του οικοσυστήματος τουρισμού της Πελοποννήσου VisitPeloponnese Connect κάνοντας εγγραφή εδώ. Το Connect δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται απευθείας και εγκαίρως για τις δράσεις του VisitPeloponnese, για νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας και περισσότερες και καλύτερες συνεργασίες!