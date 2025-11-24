VisitPeloponnese: Πρόσκληση συμμετοχής στην έκθεση τροφίμων και ποτών «12η ΕΞΠΟΤΡΟΦ-The B2B Fine Food Exhibition»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την προώθηση των ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων της Πελοποννήσου και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων, προσκαλεί τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα να συμμετάσχουν στην Έκθεση τροφίμων & ποτών «12η ΕΞΠΟΤΡΟΦ-The B2B Fine Food Exhibition», που θα λάβει χώρα 31 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2026 στο MEC Παιανίας.

Φιλοσοφία της Έκθεσης

Στρατηγικοί εμπορικοί συνεργάτες από την παγκόσμια αγορά που αναζητούν μοναδικά προϊόντα υψηλής ποιότητας δίνουν ραντεβού στην ΕΞΠΟΤΡΟΦ ανοίγοντας νέους δρόμους για τα εκλεκτά ελληνικά προϊόντα. Παράλληλα αγοραστές από μεγάλες αλυσίδες χονδρικής και λιανικής αναζητούν παραγωγούς για την ενίσχυση των συνεργασιών τους.

Η Έκθεση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους:

Παραγωγοί και Εταιρείες Τροφίμων & Ποτών (οινοποιεία, ελαιοπαραγωγοί, παραγωγοί μελιού, Γαλακτοκομικά και Τυροκομικά, Ζυμαρικά, Αρτοσκευάσματα, Αλλαντικά κλπ )

Εξοπλισμός και Συσκευασία Τροφίμων & Ποτών

Υπηρεσίες σχετικές με Τρόφιμα & Ποτά (π.χ. πιστοποιήσεις)

Διανομείς και Χονδρεμπόριο Τροφίμων & Ποτών

Επιλογή χώρου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα καλύψει το 50% της συμμετοχής, ενώ το υπόλοιπο αυτής θα καλυφθεί από τους εκθέτες.

Κάθε επιχείρηση θα έχει στη διάθεσή της χώρο επιφάνειας 6,5 τμ. περίπου και το τελικό κόστος θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων και θα κυμανθεί από 650,00 € έως 950,00 € πλέον ΦΠΑ ανά εκθέτη (το εύρος τιμών προκύπτει από πλήθος επιχειρήσεων από 20 έως 30).

Σημείωση: Παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης διπλού περιπτέρου σε όποια επιχείρηση το επιθυμεί, με το κόστος συμμετοχής να διαμορφώνεται αναλογικά στο διπλάσιο.

Δηλώσεις Συμμετοχής στην ΕΞΠΟΤΡΟΦ/2026

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί και επιχειρήσεις της Πελοποννήσου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής και της οινοποιίας καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής έως και την 28η Νοεμβρίου 2025

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνει με χρονική σειρά προτεραιότητας.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Θάνου Μιχελόγγονα

«Η δράση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τοπικής παραγωγής. Με συνέπεια στο όραμα του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, επενδύουμε στους ανθρώπους και στα προϊόντα της Πελοποννήσου, που αποτελούν το θεμέλιο της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας της Περιφέρειάς μας. Με συντονισμένη και σύγχρονη προβολή, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα του τόπου μας και να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις και την οικονομία μας.»

VISIT PELOPONNESE CONNECT

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το VisitPeloponnese ενθαρρύνουν όλους τους stakeholders των εξωστρεφών τομέων του τόπου (Τουρισμός, Πολιτισμός, Γαστρονομία κλπ.) να γίνουν μέρος του οικοσυστήματος τουρισμού της Πελοποννήσου VisitPeloponnese Connect κάνοντας εγγραφή εδώ. Το Connect δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται απευθείας και εγκαίρως για τις δράσεις του VisitPeloponnese, για νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας και περισσότερες και καλύτερες συνεργασίες!

Επικοινωνία