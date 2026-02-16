VisitPeloponnese | Συμμετοχή στο Greek Luxury Tourism Workshop στη Βομβάη

Με ιδιαίτερα ισχυρό αποτύπωμα στην ταχέως αναπτυσσόμενη ινδική τουριστική αγορά ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο Greek Luxury Tourism Workshop, που πραγματοποιήθηκε στη Βομβάη, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Ινδίας για την Ελλάδα ως προορισμό πολυτελών, αυθεντικών και εξατομικευμένων ταξιδιωτικών εμπειριών.

Η διοργάνωση της Tourism Media & Events πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού και συγκέντρωσε 117 κορυφαίους Ινδούς τουριστικούς πράκτορες και tour operators, λειτουργώντας ως ουσιαστική γέφυρα επαγγελματικής δικτύωσης μεταξύ ελληνικών προορισμών και της ινδικής αγοράς.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποίησε 93 στοχευμένες B2B συναντήσεις, καταγράφοντας εξαιρετικά υψηλό ενδιαφέρον από Ινδούς επαγγελματίες του τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε εμπειρίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, tailor-made ταξίδια, πολιτισμό, γαστρονομία και ποιοτική διαμονή, με την Πελοπόννησο να αναδεικνύεται ως ιδανικός προορισμός σε μικρή απόσταση από την Αθήνα.

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος διαδραματίζουν οι νέες απευθείας πτήσεις της AEGEAN Airlines και της IndiGo από Βομβάη και Νέο Δελχί προς την Αθήνα, οι οποίες έχουν βελτιώσει σημαντικά την προσβασιμότητα της χώρας και κατ’ επέκταση προορισμών που βρίσκονται κοντά στον Διεθνή Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπως η Πελοπόννησος.

Μετά την ολοκλήρωση των επαγγελματικών συναντήσεων, ακολούθησαν παρουσιάσεις ελληνικών προορισμών, μεταξύ των οποίων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και τις δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού εμπειριών και υψηλής ποιότητας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου, κ. Θάνος Μιχελόγγονας, δήλωσε σχετικά:

« Η συμμετοχή μας στο Greek Luxury Tourism Workshop στη Βομβάη ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική εξωστρέφειας που έχει θέσει ο Περιφερειάρχης, κ. Δημήτρης Πτωχός για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αποφασίσαμε να είμαστε από τους πρώτους ελληνικούς προορισμούς που παρουσιάζονται οργανωμένα στη μεγάλη και δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά της Ινδίας. Η εγγύτητα της Πελοποννήσου με την Αθήνα και το διεθνές αεροδρόμιο ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’, σε συνδυασμό με τις νέες απευθείας πτήσεις από την Ινδία, μας προσφέρουν ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο αξιοποιούμε με στόχο τη δημιουργία σταθερών συνεργασιών και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.»

Στη διοργάνωση συμμετείχαν η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ την υλοποίηση στήριξαν ως χορηγοί η Enterprise Greece, η AEGEAN Airlines και η Fraport Greece.

VisitPeloponnese Connect

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese καλούν όλους τους stakeholders των εξωστρεφών τομέων του τόπου (Τουρισμός, Πολιτισμός, Γαστρονομία κ.ά.) να ενταχθούν στο οικοσύστημα Visit Peloponnese Connect μέσω εγγραφής.

Το Connect δίνει τη δυνατότητα άμεσης και έγκαιρης ενημέρωσης για τις δράσεις του Visit Peloponnese, νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας και περισσότερες στοχευμένες συνεργασίες στο τουριστικό οικοσύστημα.