Volley League: Πρεμιέρα εκτός με Μίλωνα για την Καλαμάτα 80 – Αffidea – Το αγωνιστικό πρόγραμμα

Στην κληρωτίδα μπήκαν σήμερα οι ομάδες που τη νέα σεζόν θα ριχθούν στη μάχη του πρωταθλήματος Volley League 2025-26 και στο League Cup Νίκος Σαμαράς 2025-26. Οι κληρώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Λίμνη της Βουλιαγμένης, σε μια λαμπρή βραδιά που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου και έβγαλε αποστολή εκτός έδρας για την Καλαμάτα 80, η οποία στην πρεμιέρα θα αγωνιστεί κόντρα στον Μίλωνα.
Η έναρξη της Volley League ανδρών, όπως αποφάσισε το ΔΣ της ΕΣΑΠ, θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου.
Η Καλαμάτα 80 – Αffidea συμμετέχει στο νέο πρωτάθλημα συμμετέχει για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά από έναν χρόνο απουσίας, επιστρέφοντας με αρκετές φιλοδοξίες στη Volley League. Σε σχέση με την ομάδα της αγωνιστικής περιόδου 2024-25 που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Pre League ήρθαν 8 νέοι αθλητές, ενώ προπονητής παραμένει ο Άκης Χατζηαντωνίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αποκτήθηκαν ο πασαδόρος Δημήτρης Κομιτούδης από τον Α.Ο.Π. Κηφισιάς, ο Γερμανός κεντρικός Goralik Yannick από την Τσέχικη VK TROX Příbram, ο λίμπερο Νίκος Καούνης από τον Πανερυθραϊκό, ο Καναδός διαγώνιος Espedido Liam από τους Alberta Golden Bears, ο Πασαδόρος Απόστολος Πετσιάς από την Άμιλλα Τρικάλων, ο Αμερικανός κεντρικός Leeson Blake που αγωνιζόταν στην Lüneburg, ο Ούγγρος ακραίος Horvath Kristòf από τη Lokomotiv και ο Ακραίος Παύλου Κωνσταντίνος. (από τον Πανερυθραϊκό).
Το πρόγραμμα της Volley League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
1η Αγωνιστική
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Καλαμάτα 80
Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
2η Αγωνιστική
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Ο.Φ.Η.
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Π.Α.Ο.Κ.
3η Αγωνιστική
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Καλαμάτα 80
Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
4η Αγωνιστική
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ.
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
5η Αγωνιστική
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Ο.Φ.Η.
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Καλαμάτα 80
6η Αγωνιστική
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
Ο.Φ.Η. – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Π.Α.Ο.Κ. – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
7η Αγωνιστική
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο. Καλαμάτα 80
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ.
Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Ο.Φ.Η.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
8η Αγωνιστική
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Ο.Φ.Η. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
9η Αγωνιστική
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Ο.Φ.Η.
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Καλαμάτα 80
Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Π.Α.Ο.Κ.
Β΄ Γύρος
10η Αγωνιστική
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Ο.Φ.Η.
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Π.Α.Ο.Κ.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Παναθηναϊκός Α.Ο.
11η Αγωνιστική
Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Α.Ο. Καλαμάτα 80
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
12η Αγωνιστική
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Ο.Φ.Η.
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Π.Α.Ο.Κ.
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
13η Αγωνιστική
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Π.Α.Ο.Κ. – Ο.Φ.Η.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο. Καλαμάτα 80
Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
14η Αγωνιστική
Ο.Φ.Η. – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Π.Α.Ο.Κ.
15η Αγωνιστική
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο. Καλαμάτα 80
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ο.Φ.Η.
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Π.Α.Ο.Κ.
16η Αγωνιστική
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
17η Αγωνιστική
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Καλαμάτα 80
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Ο.Φ.Η.
Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Π.Α.Ο.Κ.
18η Αγωνιστική
Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
Π.Α.Ο.Κ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ