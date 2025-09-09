Volley League: Πρεμιέρα εκτός με Μίλωνα για την Καλαμάτα 80 – Αffidea – Το αγωνιστικό πρόγραμμα

Στην κληρωτίδα μπήκαν σήμερα οι ομάδες που τη νέα σεζόν θα ριχθούν στη μάχη του πρωταθλήματος Volley League 2025-26 και στο League Cup Νίκος Σαμαράς 2025-26. Οι κληρώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Λίμνη της Βουλιαγμένης, σε μια λαμπρή βραδιά που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου και έβγαλε αποστολή εκτός έδρας για την Καλαμάτα 80, η οποία στην πρεμιέρα θα αγωνιστεί κόντρα στον Μίλωνα.

Η έναρξη της Volley League ανδρών, όπως αποφάσισε το ΔΣ της ΕΣΑΠ, θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου.

Η Καλαμάτα 80 – Αffidea συμμετέχει στο νέο πρωτάθλημα συμμετέχει για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά από έναν χρόνο απουσίας, επιστρέφοντας με αρκετές φιλοδοξίες στη Volley League. Σε σχέση με την ομάδα της αγωνιστικής περιόδου 2024-25 που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Pre League ήρθαν 8 νέοι αθλητές, ενώ προπονητής παραμένει ο Άκης Χατζηαντωνίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αποκτήθηκαν ο πασαδόρος Δημήτρης Κομιτούδης από τον Α.Ο.Π. Κηφισιάς, ο Γερμανός κεντρικός Goralik Yannick από την Τσέχικη VK TROX Příbram, ο λίμπερο Νίκος Καούνης από τον Πανερυθραϊκό, ο Καναδός διαγώνιος Espedido Liam από τους Alberta Golden Bears, ο Πασαδόρος Απόστολος Πετσιάς από την Άμιλλα Τρικάλων, ο Αμερικανός κεντρικός Leeson Blake που αγωνιζόταν στην Lüneburg, ο Ούγγρος ακραίος Horvath Kristòf από τη Lokomotiv και ο Ακραίος Παύλου Κωνσταντίνος. (από τον Πανερυθραϊκό).

Το πρόγραμμα της Volley League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.