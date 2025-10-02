“Βόμβες” Κοβέσι για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη – “Έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα”

Συνέντευξη Τύπου δίνει αυτή την ώρα η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα.
“Για χρόνια, εγκληματίες με βοήθεια κρατικών λειτουργών έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν για να βοηθήσουν έντιμους αγρότες και όχι για να πληρώσουν βίλες και αυτοκίνητα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε το ακρωνύμιο για τη διαφθορά. Κανένας έλεγχος και επιφανειακή έρευνα. Είναι ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία και η δικαιοσύνη πρέπει να συνεισφέρει.
Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την έρευνα η οποία διεξήχθη, η κα. Κοβέσι τη χαρακτήρισε “στην καλύτερη περίπτωση επιφανειακή”. “Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία. Τα άσχημα νέα είναι ότι η έρευνα δεν μπόρεσε να φτάσει λόγω του άρθρου 86 του Συντάγματος. Το κοινοβούλιο μπορεί να τροποποιήσει το άρθρο”.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του news247.gr πατώντας εδώ