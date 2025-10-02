“Βόμβες” Κοβέσι για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη – “Έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα”

Συνέντευξη Τύπου δίνει αυτή την ώρα η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα.

Η κ. Κοβέσι ξεκίνησε την εισήγησή της με πολύ σκληρή κριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:

“Για χρόνια, εγκληματίες με βοήθεια κρατικών λειτουργών έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν για να βοηθήσουν έντιμους αγρότες και όχι για να πληρώσουν βίλες και αυτοκίνητα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε το ακρωνύμιο για τη διαφθορά. Κανένας έλεγχος και επιφανειακή έρευνα. Είναι ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία και η δικαιοσύνη πρέπει να συνεισφέρει.

Τα κακά νέα είναι πως όπως και στην υπόθεση των Τεμπών η έρευνα για την εγκληματική δραστηριότητα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω του Ελληνικού συντάγματος. Τα καλά νέα είναι πως η Βουλή μπορεί να το αλλάξει αυτό με αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Καταλαβαίνω πως υπάρχει η πρόθεση. Το συντομότερο το καλύτερο”.

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την έρευνα η οποία διεξήχθη, η κα. Κοβέσι τη χαρακτήρισε “στην καλύτερη περίπτωση επιφανειακή”. “Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία. Τα άσχημα νέα είναι ότι η έρευνα δεν μπόρεσε να φτάσει λόγω του άρθρου 86 του Συντάγματος. Το κοινοβούλιο μπορεί να τροποποιήσει το άρθρο”.

