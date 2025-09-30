Αλεξάνδρα Σδούκου | «Το σχέδιο της κυβέρνησης είναι περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων & λιγότεροι φόροι»

Με την ακρίβεια να βρίσκεται στην κορυφή του προβληματισμού των πολιτών η κυβέρνηση προσπαθεί μέσω των φορολογικών ελαφρύνσεων. Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο της τηλεόρασης BEST η Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου ανέφερε χαρακτηριστικά «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ακρίβεια είναι υπαρκτό πρόβλημα και σίγουρα η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι προς την κατεύθυνση να δημιουργήσει τις υποδομές με βάση τα δημοσιονομικά, διότι υπάρχει ένα ταβάνι στο τι μπορείς να δώσεις. Το ζητούμενο είναι να μπορείς κάθε χρόνο όμως να δημιουργείς πλεονάσματα και να δίνεις» ενώ σημείωσε πως «Το σχέδιο της κυβέρνησης που είναι απλό θέλουμε αυξήσεις, λιγότερους φόρους, δηλαδή περισσότερα λεφτά. Λεφτά στη τσέπη του εργαζόμενου».

Σύμφωνα με έρευνα της ALCO οι πολίτες επιθυμούν την μείωση τιμών με την εκπρόσωπο τύπου της ΝΔ να επισημαίνει «Η μείωση του ΦΠΑ δεν καταλήγει τελικά στην τσέπη του πολίτη και χάνεται κάπου στους μεσάζοντες. Αλλά εγώ θα έλεγα στην παρούσα φάση να μην τρέχουμε στο μέλλον. Νομίζω ότι η ξεκάθαρη πρόθεση της κυβέρνησης είναι βήμα-βήμα».

Παράλληλα ανέφερε και τη δημιουργία ειδικής πλατφόρμας από το υπουργείο Οικονομικών για τους πολίτες Σε πολύ λίγο το Υπουργείο Οικονομικών θα έχει ολοκληρώσει και μια πλατφόρμα, ένα πληροφοριακό σύστημα για να μπορεί να μπει ο καθένας μας και να δει σε ποια κατηγορία ανήκει και τι ακριβώς σημαίνει στην πράξη εξοικονόμηση».

Η κυβέρνηση συνεχίζει να βρίσκεται υπό πίεση από την διάσταση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την διάσταση του θέματος των Τεμπών που παραμένουν ενεργά στην επικαιρότητα και τα δύο με την Αλεξάνδρα Σδούκου να τονίζει «Η κοινωνία μέσα από τις δημοσκοπήσεις οι οποίες δίδονται σε έναν ουδέτερο πολιτικό χρόνο σήμερα βρισκόμαστε στα μισά της εκλογικής θητείας σου στέλνει κάποια μηνύματα τα οποία είναι σημαντικό να τα λαμβάνουν τα κόμματα υπόψη τους. Αυτό που περιμένει όμως η κοινωνία είναι να προσφέρεις λύσεις στα καθημερινά προβλήματα. Όσο λοιπόν βλέπει να βελτιώνονται πράγματα στον τομέα της υγείας, στα νοσοκομεία να βελτιώνονται πράγματα στον τομέα της παιδείας να ψηφιοποιείται το κράτος να μην χρειάζεται να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Όσο βλέπει αυτά τόσο θα επιβραβεύει την κυβέρνηση. Όταν βλέπει πράγματα τα οποία απογοητεύουν τότε θα στέλνει και τα μηνύματα αλλά σίγουρα όμως μία κυβέρνηση θα κριθεί στο τέλος».