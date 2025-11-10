Βουλγαρία-Αθήνα σε 6 ώρες – Αυτό είναι ο νέος τρόπος που θα ταξιδεύουμε σε όλη την Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει ένα φιλόδοξο σχέδιο που θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι πολίτες ανά την ήπειρο, με στόχο τη δραστική μείωση των χρόνων μετακίνησης μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητας.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Ε.Ε. για τη βιώσιμη κινητικότητα και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, μέσα από τη μείωση της εξάρτησης από τα αυτοκίνητα και την προώθηση πιο «πράσινων» μορφών μεταφοράς.

Υπενθυμίζεται πως βρισκόμαστε και σε ένα χρονικό πλαίσιο όπου η Κομισιόν εξετάζει τρόπους να εξισορροπήσει τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από το σχέδιο απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης μετά το 2035, με ορισμένες πληροφορίες να αναφέρουν ότι μπορεί να υπάρξει αναθεώρηση ή καθυστέρηση της απόφασης. Ωστόσο, καμιά απόφαση δεν έχει παρθεί επισήμως, την ώρα που όλο και περισσότερα κράτη-μέλη υιοθετούν μέτρα μείωσης της χρήσης αυτοκινήτου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ