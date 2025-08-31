Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
31
Αύγουστος
TOP
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βουλή: Την Τρίτη αρχίζει η επεξεργασία του ν/σ για κοινωνική κατοικία, ενίσχυση των τριτέκνων και ΑμεΑ

Share

Την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025, εισάγεται προς επεξεργασία στην κοινοβουλευτική επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις».

Στους σκοπούς του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- (α) η ενίσχυση της στεγαστικής επάρκειας της αγοράς ακινήτων και η δημιουργία αποθέματος κατάλληλης και οικονομικά προσιτής κατοικίας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αντί προκαθορισμένου μισθώματος, το οποίο υπολείπεται ουσιωδώς του μισθώματος που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, (β) η ενίσχυση οικογενειών με τρία παιδιά, (γ) η ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία και η κοινωνική τους συμπερίληψη, κά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ