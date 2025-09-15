Βραδιά όπερας στην Αρχαία Κόρινθο με τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, η Αρχαία Κόρινθος μεταμορφώθηκε σε μια μοναδική σκηνή κάτω από το φως της Πανσελήνου, φιλοξενώντας μια ανεπανάληπτη Βραδιά Όπερας με την Ακαδημία ΑΜΑΤΕ από το Μεράνο της Ιταλίας.

Πάνω από 800 επισκέπτες κατέκλυσαν τον αρχαιολογικό χώρο, απολαμβάνοντας λυρικούς σολίστ διεθνούς φήμης, που καθήλωσαν το κοινό με τις φωνές τους σε ένα πρόγραμμα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και με τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την οποία εκπροσώπησε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Αθηνά Κόρκα. Η παρουσία της Περιφέρειας επιβεβαίωσε τη σταθερή δέσμευσή της να ενισχύει δράσεις που προβάλλουν την πολιτιστική ταυτότητα και αναδεικνύουν την Κόρινθο σε διεθνή μουσικό προορισμό.

Μια βραδιά που συνέδεσε την ιστορία με τη μουσική, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα πολιτισμού.