ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Τρίπολη: Μουσική εκδήλωση στην πλατεία Βαλτετσίου

Ο Δήμος Τρίπολης και η «Φωλιά του Κούκου» διοργανώνουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στην πλατεία Βαλτετσίου, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:30 μ.μ.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι:

  • Εβελίνα Κατσιάκου και Χάρης Γιαννατσέλης, ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια.
  • Συμμετέχουν οι μουσικοί:
    • Νίκος Πέρρος (μπουζούκι)
    • Θάνος Καρανάσιος (βιολί)
    • Γρηγόρης Παπαντώνης (πλήκτρα και καλλιτεχνική επιμέλεια).

Ο Δήμος Τρίπολης προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν αυτή τη μουσική εκδήλωση, που φιλοδοξεί να χαρίσει μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, αρμονία και πολιτισμό.

Είσοδος ελεύθερη.

