Τρίπολη: Μουσική εκδήλωση στην πλατεία Βαλτετσίου

Ο Δήμος Τρίπολης και η «Φωλιά του Κούκου» διοργανώνουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στην πλατεία Βαλτετσίου, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:30 μ.μ.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι:

Εβελίνα Κατσιάκου και Χάρης Γιαννατσέλης , ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια.

και , ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια. Συμμετέχουν οι μουσικοί: Νίκος Πέρρος (μπουζούκι) Θάνος Καρανάσιος (βιολί) Γρηγόρης Παπαντώνης (πλήκτρα και καλλιτεχνική επιμέλεια).



Ο Δήμος Τρίπολης προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν αυτή τη μουσική εκδήλωση, που φιλοδοξεί να χαρίσει μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, αρμονία και πολιτισμό.

Είσοδος ελεύθερη.