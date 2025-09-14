Τρίπολη: Μουσική εκδήλωση στην πλατεία Βαλτετσίου

Ο Δήμος Τρίπολης και η «Φωλιά του Κούκου» διοργανώνουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στην πλατεία Βαλτετσίου, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:30 μ.μ.
Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι:
- Εβελίνα Κατσιάκου και Χάρης Γιαννατσέλης, ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια.
- Συμμετέχουν οι μουσικοί:
- Νίκος Πέρρος (μπουζούκι)
- Θάνος Καρανάσιος (βιολί)
- Γρηγόρης Παπαντώνης (πλήκτρα και καλλιτεχνική επιμέλεια).
Ο Δήμος Τρίπολης προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν αυτή τη μουσική εκδήλωση, που φιλοδοξεί να χαρίσει μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, αρμονία και πολιτισμό.
Είσοδος ελεύθερη.