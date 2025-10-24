Βραβείο καλύτερης παράστασης για το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας με την παράσταση “Δάφνες και Πικροδάφνες” των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά σε σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη απέσπασε το Βραβείο καλύτερης παράστασης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για τη θεατρική περίοδο 2024-25 στα ΒΡΑΒΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών.

Το βραβείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Δημήτρη Κεχαΐδη, που σε δύο μήνες περίπου συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από το θάνατό του.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. εξέφρασαν θερμές ευχαριστίες προς την Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών για το βραβείο.