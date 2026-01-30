Βράβευση αριστείας πρωτοετών φοιτητών του Δήμου Μεσσήνης ανήμερα της εορτής των Τριών Ιεραρχών

Οι πέντε πρωτοετείς φοιτητές που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2024 – 2025, προερχόμενοι από Λύκεια του Δήμου Μεσσήνης, βραβεύτηκαν σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, από τον Δήμο Μεσσήνης. Η απονομή, στο πλαίσιο επιβράβευσης της αριστείας, πραγματοποιήθηκε το πρωί, ανήμερα της γιορτής των Αγίων Προστατών της Ελληνικής Παιδείας, στον εορτάζοντα Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών Μεσσήνης, μετά το πέρας της Δοξολογίας.

Επαίνους έλαβαν οι τέσσερις πρωτεύσαντες στην Ομάδα Προσανατολισμού των ΓΕΛ του Δήμου (Σπουδών Υγείας, Σπουδών Οικονομίας Πληροφορικής, Θετικών Σπουδών, Ανθρωπιστικών Σπουδών), καθώς και ο πρώτος σε βαθμολογία επιτυχόντας του ΕΠΑΛ Μεσσήνης.

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά, συνεχάρη τους μαθητές που πρώτευσαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2025 καθώς και όλους τους πρωτοετείς φοιτητές για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Συγχαρητήρια έδωσε επίσης στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους για τη στήριξη που τους παρείχαν. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι τα χαρίσματα είναι δώρα Θεού, όπως μας διδάσκει η εκκλησία μας, η καλλιέργειά τους όμως οδηγεί στην επιτυχία. Τους ευχήθηκε με τη βοήθεια των Τριών Ιεραρχών, να έχουν υγεία και δύναμη και να προοδεύσουν ως επιστήμονες, επαγγελματίες και κυρίως ως άνθρωποι, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος μας είναι υπερήφανος για τους φοιτητές του σήμερα, που θα πάρουν το μέλλον της πατρίδας μας στα χέρια τους, αύριο.

Οι νέοι φοιτητές που βραβεύτηκαν είναι:

Κωνσταντίνος Αλευράς-Σταυράκης του Παναγιώτη και της Ιωάννας, μαθητής του Γενικού Λυκείου Μεσσήνης, ο οποίος πρώτευσε στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας, στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες και εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τον έπαινο παρέλαβε ο ίδιος.

Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, μαθήτρια του Γενικού Λυκείου Μεσσήνης η οποία πρώτευσε στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας, στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής και εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τον έπαινο παρέλαβε η ίδια.

Αικατερίνη Πετροπούλου του Πέτρου και της Γκαμπριέλας μαθήτρια του Γενικού Λυκείου Πεταλιδίου, η οποία πρώτευσε στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες και εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τον έπαινο παρέλαβε η ίδια.

Οδυσσέας Σταθόπουλος του Δημητρίου και της Φωτεινής μαθητή του Γενικού Λυκείου Μεσσήνης ο οποίος πρώτευσε στην Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής και εισήχθη στη Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Τον έπαινο παρέλαβε ο πατέρας του Δημήτρης Σταθόπουλος.

Κωνσταντίνος Κοντόπουλος του Γεωργίου και της Πηνελόπης μαθητή του ΕΠΑ.Λ. Μεσσήνης ο οποίος πρώτευσε στον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και εισήχθη στη Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης. Τον έπαινο παρέλαβε η μητέρα του Πηνελόπη Μπατσικούρα.

Τους επαίνους παρέδωσαν ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης κ. Ευθύμιος, ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, ο αντιδήμαρχος Παιδείας Βασίλης Γεωργακλής, η εκπρόσωπος της μείζονος μειοψηφίας στο Δ.Σ. Σοφία Γιάνναρη και ο διευθυντής του ΕΠΑΛ Μεσσήνης Θεόδωρος Ζευγίτης.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η εκπαιδευτικός του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεσσήνης, Μαρία Μασούρα.