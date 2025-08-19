Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς

Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το πρωί στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.