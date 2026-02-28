«Βροχή» τα παραπλανητικά SMS από απατεώνες

Νέα απόπειρα εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών μέσω παραπλανητικών SMS για υποτιθέμενα τροχονομικά πρόστιμα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας διερευνά η Ελληνική Αστυνομία.

Στόχος των επιτήδειων είναι να αποσπάσουν χρηματικά ποσά αλλά και τραπεζικά στοιχεία.

Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση, να μην καταχωρούν τραπεζικά στοιχεία, να το αγνοούν και να το διαγράφουν.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρήσει στοιχεία, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του καθώς και η ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών αρχών.

