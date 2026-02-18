Αεροδρόμιο Καλαμάτας | Τον Απρίλιο «μπαίνει» το σχήμα της Fraport | Αναβάθμιση υποδομών, κάλυψη κενών και στόχος ο διπλασιασμός της επιβατικής κίνησης (video)

Τον Απρίλιο αναλαμβάνει τα ηνία του Διεθνούς Αερολιμένα της Καλαμάτας το σχήμα της Fraport, με τις προοπτικές να φθάνουν στον στόχο που είναι ο διπλασιασμός της επιβατικής του κίνησης. Ένας στόχος φιλόδοξος που ξεκινά από τα έργα που θα δρομολογηθούν από το φθινόπωρο πια, ενώ άμεσα πρόκειται να καλυφθούν τα λειτουργικά κενά που υπάρχουν.

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η ενημέρωση για τη νέα φάση διαχείρισης και λειτουργίας του Διεθνή Αερολιμένα της Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», το νέο καθεστώς λειτουργίας, καθώς και το σχεδιασμό αναβάθμισης των υποδομών και των υπηρεσιών του, στο πλαίσιο της ανάληψης της διαχείρισής του από την Κοινοπραξία που έχει επιλεγεί. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δήμων της Πελοποννήσου, με «κλειδί» όπως επισημάνθηκε να είναι η συνεργασία και ο συντονισμός για τα επόμενα βήματα και σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές που δημιουργούνται.