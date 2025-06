Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων για το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (video)

Ξεκινά σήμερα η προπώληση εισιτηρίων για τις παραστάσεις του φετινού, 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω της ticketmaster.gr στο https://www.ticketmaster.gr/_sce_category_s_Dance.html και στα καταστήματα MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25, Αθήνα) και MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14, Αθήνα). Επίσης τηλεφωνικά, στο (+30) 211 1981535 (Δευτ – Κυρ: 10.00 – 20.00).

Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Maguy Marin, Χρήστο Παπαδόπουλο, Damien Jalet, Omar Rajeh και Kat Válastur, σημαντικές νέες συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, σεμινάρια και εργαστήρια χορού, προβολές ταινιών και πολλές δωρεάν παράλληλες δράσεις για το κοινό, που ενεργοποιούν διαφορετικά σημεία της Καλαμάτας αλλά και 7 πόλεων της Πελοποννήσου, το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 18 έως τις 27 Ιουλίου, υπό τη νέα καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζένης Αργυρίου. Καταξιωμένοι Έλληνες και δημοφιλείς ξένοι χορογράφοι, με χώρες καταγωγής την Γερμανία, την Ιταλία, την Γαλλία, το Βέλγιο, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία, τη Μ. Βρετανία, το Λίβανο, την Ελβετία, δίνουν και φέτος ραντεβού σε ένα από τα μεγαλύτερα Φεστιβάλ σύγχρονου χορού της Ευρώπης.

Το φετινό Φεστιβάλ είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας Τζένης Αργυρίου με την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη, τον Δήμαρχο Καλαμάτας κύριο Θανάση Βασιλόπουλο, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Δημήτρη Πτωχό, τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ κύριο Σωτήρη Κριτσωτάκη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΑΡΙΣ.

Το Φεστιβάλ κάνει πρεμιέρα με τον Χρήστο Παπαδόπουλο που στις 18 και 19 Ιουλίου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έργο Mellowing με την ομάδα Dance On Ensemble. Στην Κεντρική Σκηνή ακολουθεί στις 21 Ιουλίου η Maguy Marin, μία από τις σημαντικότερες χορογράφους της εποχής μας, που, δέκα χρόνια μετά την τελευταία παρουσίασή της στην Ελλάδα, έρχεται για πρώτη φορά στην Καλαμάτα με το Μay Β, ένα από τα κλασικά αριστουργήματα του σύγχρονου χορού του 20ου αιώνα. Στις 23 Ιουλίου έρχεται στην Καλαμάτα ο Damien Jalet, ένας από τους πιο περιζήτητους χορογράφους στον κόσμο, με το ολοκαίνουργιο έργο του Thrice και την ομάδα Nagelhus Schia Productions ενώ την Παρασκευή 25 Ιουλίου στη Κεντρική Σκηνή ανεβαίνει η διάσημη Ελληνίδα χορογράφος με έδρα το Βερολίνο Kat Valastur με το νέο της έργο Dive Into You. Η παράσταση λήξης του Φεστιβάλ στις 26 και 27 Ιουλίου είναι το Beytna του Λιβανέζου Omar Rajeh, όπου τέσσερις χορογράφοι και τέσσερις μουσικοί από τον Λίβανο, την Κορέα, την Παλαιστίνη, το Βέλγιο και το Τόγκο μεταμορφώνουν μία κοινή και παραδοσιακή οικογενειακή μάζωξη σε μια καλλιτεχνική συνάντηση χορού, μουσικής και μαγειρικής.

Εκτός από 20 χορογραφικά έργα και τα σεμινάρια χορού για τους επαγγελματίες χορευτές και το ευρύ κοινό, ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων με δωρεάν είσοδο εξελίσσεται σε διάλογο με το πρόγραμμα των παραστάσεων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η επετειακή έκθεση Καλαμάτα, η Πόλη του Χορού, οι νέες ενότητες Dancing On Screen με προβολές ταινιών χορού και Συναντήσεις εκτός Σκηνής, μια συζήτηση της κοινότητας του χορού και με ευρύ κοινό.

Οι χώροι που ενεργοποιούνται για τις φετινές παραστάσεις είναι: η Κεντρική Σκηνή, η Εναλλακτική Σκηνή και το Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, το Αμφιθέατρο του Κάστρου, η Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, το Λιμάνι της Καλαμάτας, ενώ για τις υπόλοιπες καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις, το Εργατικό Κέντρο, το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο, η Navarino Agora της Costa Navarino. Στον χάρτη του φετινού Φεστιβάλ περιλαμβάνονται επίσης η Σπάρτη, το Άστρος Κυνουρίας, το Ναύπλιο, το Ξυλόκαστρο, η Τρίπολη, η Πύλος και η Αρχαία Ολυμπία στο πλαίσιο του προγράμματος εξωστρέφειας του Φεστιβάλ Χορός σε πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου που υλοποιείται φέτος σε συνεργασία με τους για πέμπτη χρονιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και με τους Δήμους των πόλεων.

To πλήρες πρόγραμμα εδώ: www.kalamatadancefestival.gr