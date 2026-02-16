Τελευταία Νέα
Ξεκίνησε σήμερα η δωρεάν διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους – Τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι

Μία τρίτη επιλογή δωρεάν διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) προστίθεται από σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στην εξυπηρέτηση των ασθενών με σοβαρές παθήσεις, με στόχο την οριστική αντιμετώπιση των πολύωρων αναμονών στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Πέραν των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και της δυνατότητας κατ’ οίκον αποστολής των ΦΥΚ, οι ασθενείς μπορούν πλέον να επιλέγουν την παραλαβή των φαρμάκων τους από το φαρμακείο της γειτονιάς τους, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης από τον φαρμακοποιό τους για την ορθή χρήση της αγωγής.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του insider.gr πατώντας εδώ 
