Πώς γεννιέται μια φοβία; Το αμφιλεγόμενο «πείραμα του μικρού Άλμπερτ» που έμεινε στην ιστορία της ψυχολογίας

Ανάμεσα στα πιο ανήθικα πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ, ξεχωρίζει το λεγόμενο «Πείραμα του Μικρού Άλμπερτ», τα αποτελέσματα του οποίου δημοσιεύθηκαν το 1920 και εξακολουθούν να προκαλούν έντονες αντιδράσεις μέχρι σήμερα.

Η μελέτη εμπνεύστηκε από το γνωστό πείραμα του Ρώσου φυσιολόγου Ivan Pavlov, ο οποίος είχε δείξει ότι τα σκυλιά μπορούσαν να μάθουν να συνδέουν τον ήχο ενός κουδουνιού με την παροχή τροφής και να σιελορροούν ακόμη και μόνο με το άκουσμα του ήχου, χωρίς να υπάρχει φαγητό.

Ο Αμερικανός ψυχολόγος John B. Watson και η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Rosalie Rayner αποφάσισαν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα, εφαρμόζοντας τεχνικές εξαρτημένης μάθησης σε ένα βρέφος εννέα μηνών, γνωστό ως «Μικρός Άλμπερτ».

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ 

