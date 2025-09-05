Ξεκινούν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ξεκινά σήμερα Παρασκευή η διαδικασία καταβολής ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σηματοδοτώντας την έναρξη πληρωμών που αναμένονται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Αν και η σημερινή ημέρα αποτελεί την αρχή, δεν αποκλείεται η αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους να επεκταθεί και μετά το Σαββατοκύριακο.

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί σε σχέση με το Έτος Ενίσχυσης 2024 και αφορούν, σε μεγάλο ποσοστό, τα Αγροπεριβαλλοντικά Προγράμματα. Το συνολικό ύψος των ποσών που πρόκειται να καταβληθούν υπολογίζεται στα 230 με 240 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας μια σειρά από δράσεις και ενισχύσεις προς τους παραγωγούς.

Συγκεκριμένα, έχουν ήδη εγκριθεί και αναρτηθεί στη Διαύγεια αποφάσεις που αφορούν σημαντικά κονδύλια. Ξεχωρίζουν οι πληρωμές για τη Δράση 1 των Βιολογικών στη Φυτική Παραγωγή, που φτάνουν τα 130 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 22 εκατ. ευρώ έχουν προβλεφθεί για το πρόγραμμα Κομφούζιο, όπως και 21 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των Σπάνιων Φυλών. Παράλληλα, αναμένονται και πληρωμές για δράσεις Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του 2022, συνολικού ύψους 55 εκατ. ευρώ, καθώς και για τη Μελισσοκομία, με κονδύλι 5 εκατ. ευρώ, οι οποίες είχαν εγκριθεί στις αρχές Ιουνίου.

