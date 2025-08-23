Ξεπαγώνουν οι πληρωμές και τα βιολογικά (video)

Ορόσημο για τον αγροτικό κόσμο θα αποτελέσουν το τέλος Αυγούστου και οι αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, την περίοδο αυτή αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η επανεκκίνηση των πληρωμών και το ξεπάγωμα των βιολογικών προγραμμάτων.

Προανήγγειλε μάλιστα ότι «μέχρι το τέλος Αυγούστου ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που έχουν πάρει παράνομα χρήματα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη», επισημαίνοντας ότι η εξυγίανση του Οργανισμού αποτελεί «απόλυτη πολιτική προτεραιότητα».